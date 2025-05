Po tragični smrti turista na Bledu iskali še psa: Bil je v šoku, stati ni mogel (FOTO in VIDEO)

Minuli konec tedna je Slovenijo pretresla tragedija. Na Mali Osojnici, razgledni točki nad Blejskim jezerom je življenje izgubil 29-letni francoski turist, ki je zdrsnil, ko je skušal ujeti svojega psa, Lairyja. Štirinožec je po nesreči izginil, zato je stekla iskalna akcija, vanjo pa so vključili tudi reševalne pse.

Združenje K9 iskanje pogrešanih je ponedeljek sporočilo, da so psa našli živega, vendar je poškodovan. Pozno zvečer so nato objavili še ganljivi zapis, v katerem so opisali, v kakšnih okoliščinah so našli prikupnega in potrpežljivega Lairyja.

Njihov zapis objavljamo v celoti:

»Popoldan je Jernej, ki je tudi plezalec, poklical, da gre za vsak slučaj preplezat steno čez katero je Lairy padel. Zmenjeni smo bili, da vseeno pregleda steno in teren pod steno še enkrat. In res jo je. Ne enkrat. Večkrat. Z višine, kjer je plezal, je zagledal ležati psa. Lairy je bil v šoku, precej apatičen, stati ni mogel. Takoj smo ga naložili v šotorko in odpeljali na KMŽ Ljubljana.

Stanje je bilo precej resno – podhlajen in močno dehidriran za začetek. Da ima zlomljeno (verjetno večkrat) desno zadnjo nogo, se je videlo brez rentgena.

Takoj je dobil toplo infuzijo in protibolečinsko terapijo. Na ultrazvoku ni bilo videti prostih tekočin, vsi notranji organi so celi. Tudi okončine so po infuziji postale tople, poškodba hrbtenice je malo verjetna.

Zaenkrat mu kaže dobro!! Mimogrede moram povedati, da tako potrpežljivega psa še nisem videla.

Ostal je na kliniki, jutri ima še rentgen. Nekaj podkožnih hematomov še zraven spada, glede na to, kam je padel.

Bravo, fant. Dobro si se boril za življenje.«