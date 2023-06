Po tragediji v Sv. Lovrencu: otrok zaprt v vročem avtu? Najslabše je, če ...

Tragičen dogodek v Sv. Lovrencu, ko je uro otrok ostal zaprt v osebnem vozilu na soncu in umrl na kraju, je šokiral Slovenijo. Ob tem ne bo odveč opozoriti, da kot navaja AMZS, notranjost avtomobila ob obsevanju s sončnimi žarki deluje kot vročinska past. Ko sonce segreva pločevino se segreva notranja stran karoserije, na primer strop. Še dodatno – in izdatno – se notranjost segreva zaradi obsevanja armaturne plošče in vratnih oblog skozi avtomobilska stekla. Ob zaprtih oknih vroč zrak nima kam uiti, zato temperatura v notranjosti skokovito raste.

Po podatkih, ki jih navajajo se pri zunanji temperaturi 20 stopinj Celzija po petih minutah notranjost segreje na 24 stopinj Celzija – po 30 minutah je v notranjosti že za 16 stopinj Celzija bolj vroče, po eni uri pa je temperatura notranjosti že 46 stopinj Celzija. V najbolj vročih dneh, ko se temperatura zunaj povzpne tudi na 40 stopinj se notranjost hitro segreje na življenju nevarne temperature; po eni uri v takšnem avtu temperatura naraste na kar 68 stopinj Celzija, kar je nevarno že za odrasle, kaj šele za otroke ali domače živali.

Zakaj je visoka temperatura v notranjosti tako nevarna za otroke?

Ljudje temperaturo uravnavamo prek kože in pri visokih temperaturah se odprejo kožne pore, iz katerih se izloča tekočina, ki s hlapenjem znižuje temperaturo na koži. Brez zadostne količine tekočine in kisika, ki preprečujeta dvig temperature, se telesna temperatura telesa hitro dvigne, odvajanje toplote pa se ustavi.

Že telesna temperatura 42 stopinj Celzija je dovolj, da pride do vročinskega šoka oziroma do toplotnega udara, ki vodi v odpoved mnogih telesnih organov in v smrt. Še zlasti je to nevarno za otroke, ki imajo manjšo površino kože glede na prostornino telesa in zato niso sposobni odvajati odvečne toplote tako učinkovito kot odrasli. Dodatno nevarnost predstavlja dejstvo, da otroci v avtu običajno sedijo v otroškem sedežu oblečeni, kar preprečuje odvajanje toplote s potenjem.

Kako moramo ravnati, ko opazimo v vročem avtu zaprtega otroka?

Najslabše je, če ne storimo ničesar. Moramo se zavedati, da šteje vsaka minuta. Najprej povprašajmo druge, ki so v bližini, če so videli voznika. Če ga ne najdejo, je treba takoj poklicati policiste. Če je pomoč predaleč, razmislite o tem, kako bi iz avta rešili otroka; če ne gre drugače je pri zaklenjenem avtu treba razbiti stekla, oziroma kako drugače vlomiti v notranjost in rešiti otroka.