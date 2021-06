Po tragediji pri Solkanu: Soča je nevarna in nikdar ne bo varno kopališče

Nesreča se je zgodila pri kajak centru kjer je reka odnesla dečka, sicer člana kajakaškega kluba, v smeri proti državni meji z Italijo.

Soča je nevarna reka in nikdar ne bo varno kopališče

Kot smo že poročali, novogoriški kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil o utopitvi dečka v reki Soči pri Solkanu. Po doslej zbranih podatkih se je deček s spodnjimi oblačili zataknil za večji lesen steber , ki se je nahajal pod vodno gladino in ga ni mogel videti. Otrok se je skušal rešiti, a brezuspešno.Ob tragediji se je oglasil tudi novogoriški župan. Izrazil je sožalje dečkovi družini in kajakaškem klubu. Dejal je, da se je nesreča pripetila ravno, ko je občina v zadnji fazi priprave dodatnih varnostnih ukrepov na reki Soči, ki bodo namenjeni občanom, turistom in drugim obiskovalcem.Tako se je novogoriška občina s Holdingom slovenske elektrarne dogovorila, da se še letos delno prilagodi pretok reke skozi turbine Soških elektrarn. Občina pa bo ob reki postavila informatorja, ki bo obiskovalce opozarjal na nevarnosti v primeru dviga gladine. Že lani pa so na mestu, kjer se je že zgodila utopitev, postavili jeklenico, ki opozarja na začetek nevarnosti za celo reko.»Soča je divja in nevarna reka, zato 100-odstotne varnosti ne moremo zagotoviti. To je tudi hudourniška, alpska reka, ki je izjemno mrzla. Soča je zelo nevarna reka in nikdar ne bo varno kopališče,« je še dejal Miklavič.