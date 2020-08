Po tragediji pri Mirni Peči: žalostno slovo bratca in sestrice

V mrliški vežici, od 17. ure pa na pokopališču v Šentvidu pri Stični, so se številni tiho, dostojanstveno in spokojno, prišli so z vseh koncev in krajev, poslovili od dveh sončkov, zdaj že angelčkov, 9-letnein 6-letnegaOba bi morala v teh dneh skleniti razigrane in razposajene počitnice, pripraviti šolsko torbo, poljubiti očeta in mamo in se odpraviti v šolo.Na črni petek, 21. avgusta, na Poljanah pri Mirni Peči sta bratec in sestrica končala življenjsko pot. Tragično. Prehitro in zakaj pa sta bili tisti besedi, ki so si ju in si ju bodo še lep čas zastavljali vsi bližnji. Večno bosta počivala v Šentvidu pri Stični.