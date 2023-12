Po tragediji na tirih mamica ostala sama z dvema otrokoma

V društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki so se odločili, da bodo zbirali sredstva za otroka, ki sta pod vlakom izgubila očeta in dedka v tragični nesreči med delom na tirih. Pišejo, da je mamica ostala sama s krediti, ki jih bo treba tudi brez očka odplačati.

Ob strašni nesreči na železniških tirih pri Prestranku, ko je vlak trčil v skupino delavcev, sta umrla 59-letni Novo Ilić in 43-letni Borislav Bogdanić, ki sta bila v sorodstvenem razmerju. Oče je za seboj pustil dva žalujoča otroka in soprogo, ki je ostala tudi brez svojega očeta.

»Začutili smo, da nas potrebujejo in vse vas prosimo za male prispevke. V vrvežu nakupovanj morda napišemo nekomu toplo misel s pripisom poklanjam ti drugačno darilo ... Naj se v njihovih srcih prižge iskrica upanja, ki pravi, mi smo z vami. Očeta, moža, dedka žal ne moremo vrniti, živela bosta v njihovih srcih, spominih, dejanjih,« so napisali v društvu palčica Pomagalčica, kjer zbirajo finančna sredstva za skrušeno družino.

V društvu še pravijo, da bodo vsa nakazila namenili družini do konca januarja in tako vsaj malo olajšali mamici z dvema otrokoma prihajajoče boleče dni, ki so ovite v tančico novih skrbi in bolečine.