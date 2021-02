Po torti za Siddharto odprla slaščičarno

Tomi Meglič je za okrogli jubilej pojedel samega sebe. FOTO: Špela Ankele

Torta ali tiger? FOTO: Osebni Arhiv

Otroška risbica in torta, ki je nastala po njej. FOTO: Osebni Arhiv

Za navdušence nad picami in želvicami Nindža FOTO: Osebni Arhiv

40 let je takrat praznoval Tomi Meglič.

Unikatnega slaščičarstva VDL v Škofji Loki ni težko najti – samo po Mestnem trgu, ki ga domačini imenujejo Plac, se je treba sprehoditi in malo pogledati naokoli. Tam, kjer je bila v preteklosti trafika, so danes doma slaščice, ki jih pečedaleč naokoli znana po tortah, ki niso le okusne, ampak so videti kot prave skulpture.Ob imenu slaščičarne, ki zajema črke VDL, se nasmehne: »Prijatelji se šalijo in pravijo, da te tri črke pomenijo Vesna dela lepo. Vendar ne: črke predstavljajo besede vem, da lahko, ki so del Siddhartine pesmi Platina.«S to glasbeno skupino Vesno Markovič povezuje več spominov: »Pred 16 leti sem v Škofjo Loko prišla s Hrvaške, iz vasi Čađavica v okolici Osijeka. S pomočjo Siddhartinih pesmi sem se učila slovenski jezik.«In potem ko je pevec skupine Siddhartaleta 2017 praznoval 40. rojstni dan (mimogrede: kmalu, konec februarja, ga čaka nov življenjski jubilej), se je Vesna Markovič odločila, da mu naredi torto. »Rekla sem si tudi, da če mi to uspe, odprem slaščičarno. Nato sem znancem omenila, da bi mu pripravila torto za okroglo obletnico. Mnogi so mi obljubili, da mi bodo pomagali pri navezovanju stika z njim. A bolj ko se je rojstni dan bližal, manj glasu je bilo od njih. Potem sem torto kar naredila, jo fotografirala in jim fotografijo poslala prek facebooka. Čez pol ure se mi je oglasil njihov menedžer,« pove o torti, na kateri je bila Tomijeva figurica, izdelana do potankosti – z neti na čevljih in črno nalakiranimi nohti vred.To torto smo v našem časopisu opisali z besedami: »Slaščico, ki je prava mala umetnina, je pokazal spletnim sledilcem ter jim zaupal, da ni bila le paša za oči, ampak tudi užitek za brbončice.« In povedali še, da je Tomi Meglič omenil tudi, da je za rojstni dan dobil »vrhunski presežek in presenečenje, ki je nastal izpod rok Vesne«. O tem, kdo je »skrivnostna Vesna, ki peče tako čudovite torte«, pa nismo poročali.Sprva je naša sogovornica le sanjala o unikatni slaščičarni, ko pa je njeno sladko delo pohvalil njen vzornik, je zavihala rokave in se podala na samostojno podjetniško pot. »S peko tort sem se dotlej ukvarjala ljubiteljsko, saj se nisem šolala v tej smeri, sem pa pozneje opravila številne slaščičarske tečaje pri nas in tudi v tujini,« pravi.Prve tortice je naredila za rojstni dan svojega sina, ki danes šteje 16 let: »Ko sem začela izdelovati figurice, niti nisem vedela, da je to nekaj, kar znam.« Po drugi strani pa so bile tudi klasične slaščičarske tehnike tiste, ki jih v sebi nosi že od otroštva: »Sem Slavonka, slavonska hrana pa temelji na odojku in dobrih kolačih. Te sem že v mladosti pripravljala skupaj z babicoin teto, ki je le štiri leta starejša od mene. Pri teh naših pekah sem bila vedno najmlajša, tista, ki se okoli suka z mešalnikom v roki.«Klasičnega slaščičarskega znanja ji torej ni manjkalo in to ji še danes pride prav pri izdelavi tort: »Še vedno uporabljam stare recepte, ki jih rahlo prilagodim željam kupcev. Rezine denimo spremenim v obliko torte ali pa uporabim znane recepte, v katere vključim nove sestavine.«Kot zapisano, so Vesnine torte daleč naokoli znane po tem, ker so videti kot prave skulpture. »V preteklosti sem res gledala oddajo Cake Boss (Šef tort), ki jo na televiziji vodi newyorški slaščičar​,« pravi sogovornica in doda, da so te torte na televiziji sicer videti odlično, glede okusa pa je to povsem druga zgodba. »Narejene so iz naravnih sestavin in takšne, da so okusne, saj je to navsezadnje bistvo dobre torte,« zaključi pogovor sogovornica, ki je ravno te dni obnovila slaščičarno na škofjeloškem Mestnem trgu. V njej peče po naročilu. Mnoge od njih nastanejo celo na podlagi otroških risbic, medtem ko med konci tedna kose tort prodaja za prevzem.Pa peče le torte? »Seveda ne. Spečem vse slaščice. No, edino piškotov se ogibam,« z nasmeškom prizna Vesna Markovič.