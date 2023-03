Po toplem tednu prihaja izrazita ohladitev: tudi do –5 stopinj Celzija (FOTO)

Po toplem spomladanskem tednu se bo v začetku prihodnjega tedna izrazito ohladilo. Ponoči bo dež od severa zajel večji del Slovenije in v soboto sprva oblačno in deževno, čez dan pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo do 14 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 17 stopinj Celzija. A že v ponedeljek bo zapihal severni veter in se bo ohladilo.

Snega ne bo niti v gorah

»Predvidoma bo najbolj mrzlo v torek zjutraj, ko po Sloveniji pričakujemo temperature med 0 in -5 stopinj C,« je za Slovenske novice dejal meteorolog Branko Gregorčič. Od sredine tedna naprej bodo temperature počasi naraščale, a vreme se ne bo pretirano izboljševalo.

Napoved za naslednji prvoaprilski konec tedna kaže, da bo spet deževalo in deževno bo tudi v gorah.