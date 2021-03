Po toči dele Slovenije pobelil še sneg (FOTO)

Z menjavo zimskih pnevmatik ni treba hiteti

Kot smo že pisali, se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Hladilo se bo, popoldanske temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.Podobno opažajo tudi naši bralci. Kot ste nam sporočili, v Ljubljani padajo debeli kosmi snega, o snegu poročajo tudi iz naselja Podutik. Prek našega družabnega omrežja pa smo ob pomoči bralcev ugotovili, da sneži tudi v Kočevju, Šoštanju, na Rakitni ...Ko smo že pri snegu, velja opozoriti, da v ponedeljek skladno z zakonom na vozilih niso več obvezne zimske pnevmatike. Pri AMZS svetujejo, da z menjavo ni treba hiteti, saj je vreme nepredvidljivo in nas tudi spomladi lahko preseneti sneg. Če pa bi se za menjavo odločili, naj vozniki ob poslabšanju vremena z letnimi pnevmatikami ne vozijo po zasneženih ali poledenelih cestah.Pred vrati je 15. marec, zakonsko določen datum, od katerega lahko vozniki, če vremenske razmere to dopuščajo, na svojih vozilih zimske pnevmatike zamenjajo z letnimi. Na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) svetujejo, da z menjavo zimskih pnevmatik še ni treba hiteti. Prehodni pomladanski čas skriva pasti, zato je treba tudi v tem delu leta po mnenju inštruktorja varne vožnjepozorno spremljati vremenske pogoje in vožnjo prilagoditi razmeram. »Zavedati pa se je treba, če se bomo odločili opraviti menjavo že okoli 15. marca, se moramo nato v tem prehodnem času ravnati po morebitnih trenutnih poslabšanih voznih razmerah. Sneži lahko tudi še aprila. V takih primerih se z letnimi pnevmatikami nikakor ne odpravimo na zasneženo ali poledenelo cesto,« je dejal Legan, ki ga v sporočilu za javnost povzema AMZS.V prvi polovici prihodnjega tedna kaže na večinoma suho, a hladno vreme s popoldanskimi temperaturami do največ 10 stopinj Celzija. Pod vplivom hladnih severnih vetrov se bo predvidoma tudi v drugi polovici tedna spet povečala možnost za padavine.