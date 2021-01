Po Titu še korona odnesla peti letni čas

Slovenci imamo radi pust in se veselimo pustnega časa – rajanja, maskiranja in dobre hrane. Seveda je treba vse skupaj zaliti z dobro kapljico in takrat pod masko največkrat pozabimo, kdo smo. Vsaj za en dan v letu … Pust je premični praznik, vendar je glavni pustni dan vedno določen, to je pustni torek. Konec norčij nastopi na pepelnično sredo, ki je vedno štirideset dni pred velikonočno nedeljo. Post je bil nekdaj zelo strog, zato so ljudje hoteli izkoristiti čas pred njegovim začetkom, se poveseliti ter si zraven privoščiti še obilo pijače in hrane. To obdobje vzdržnosti in odr...