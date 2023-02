Po težko pričakovani odločitvi o RTV so tu prvi odzivi: SDS govori celo o porazu Golobove koalicije

Kot smo že poročali, je ustavno sodišče začasno zadržalo izvrševanje dela 23. člena ter 24. in 25. členov novele zakona o RTVS, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Postopki konstituiranja novih organov lahko tečejo, zadržano je končno konstituiranje sveta, zavod vodi v. d. direktorja.

Odločitev sprožila številne odzive

Prvopodpisani pobudnik ustavne presoje novele zakona o RTVS, vodja sedanjega programskega sveta Peter Gregorčič ter avtor pobude, pravnik Matej Avbelj pozdravljata sklep ustavnega sodišča o začasnem zadržanju dela novele. Z njim je sodišče začasno zavarovalo institucionalno neodvisnost RTVS, kar je bil cilj pobude, navajata v današnjem odzivu.

Kot sta zapisala v izjavi, je bila ta pobuda za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje »edino pravno sredstvo, s katerim lahko trenutni oblasti preprečimo samovoljno, arbitrarno in grobo politično podrejanje Radiotelevizije Slovenija (RTVS)«.

V. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough, ki je bil eden izmed pobudnikov pobude za oceno ustavnosti novele zakona, je zadovoljen z odločitvijo ustavnega sodišča, ki je začasno zadržalo izvrševanje dela novele zakona o RTVS. Pomembno se mu zdi, da si je sodišče z zadržanjem vzelo čas, da vsebinsko ustrezno pretehta argumente.

Kot sta navedla, so ves čas vztrajali pri stališču, da tak zakon ne more prestati ustavnosodne presoje. »Ustavno sodišče katere koli evropske države, ki posledic takega zakona ne bi zadržalo (in zakona kasneje ne bi spoznalo tudi za protiustavnega), bi dalo jasen in očiten signal vsakokratni politični oblasti, da so v tej državi dovoljene politične kadrovske čistke, s katerimi se člane vodstvenih in nadzornih struktur od oblasti neodvisnih institucij, vključno z javnimi mediji, po vsakem prevzemu oblasti lahko zamenja s sebi lojalnimi,« sta ocenila.

Ministrica Vrečko: Začasno zadržanje zakona o RTVS ne prejudicira končne odločitve ustavnega sodišča

Odločitev ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) ne prejudicira končne odločitve ustavnih sodnikov o ustavnosti zakona, je opozorila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Si pa želi, da sodišče o tem odloči čim prej, saj je stanje na RTVS po njenih besedah nevzdržno.

Izkazalo se je, da predvsem ženski del ustavnega sodišča razmišlja drugače kot moški del Predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS in vodja stavkovnega odbora Helena Milinković ocenjuje, da je ustavno sodišče z začasnim zadržanjem izvajanja dela novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) postavilo »ustavno pravico do ohranjanja mandata nad ustavno pravico javnosti biti informiran in obveščen«. »Pa tudi nad ustavno pravico zaposlenih do svobode izražanja in do dostojanstva ter nad pravico državljanov do demokratične odločitve na referendumu,« je Helena Milinković dejala v današnjem odzivu za STA. Kot je povedala, so pričakovali, da sodišče ne bo enotnega mnenja: »Izkazalo se je, da predvsem ženski del ustavnega sodišča razmišlja drugače kot moški del.«

V izjavi za medije je ministrica Vrečko poudarila, da ustavno sodišče ni zadržalo postopkov imenovanja sveta RTVS, pač pa je zadržalo zgolj tri člene v prehodnih določbah. Ob tem je opozorila, da zadržanje izvrševanja določb nikakor ne pomeni, da je zakon protiustaven in tudi ne pomeni končne odločitve ustavnega sodišča.

Ministrica si želi, da bi ustavni sodniki odločitev o ustavnosti zakona sprejeli čim prej, saj je stanje na RTVS nevzdržno. Na to po njenih besedah dnevno opozarjajo zaposleni, civilna družba, gledalke in gledalci in »seveda vsi, ki to agonijo spremljamo«.

V SDS pozdravljajo začasno zadržanje dela zakona o RTVS

V SDS pozdravljajo začasno zadržanje izvrševanja dela novele zakona o RTVS. Menijo tudi, da bo ustavno sodišče v nadaljevanju ugotovilo neustavnost samega zakona, saj da je bil ta zaradi hitenja premalo domišljen. »Gotovo je to poraz koalicije, če so bili prepričani, da pripravljajo dober zakon,« je še ocenila poslanka SDS Alenka Jeraj.

Kot je danes v prvem odzivu na odločitev ustavnega sodišča dejala Jerajeva, so v poslanski skupini SDS že v času sprejemanja novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) opozarjali na sprejemanje zakona po nujnem postopku, ki ga je po njihovi oceni koalicija v danem primeru zlorabila.

»Ocenjevali smo tudi, da zakon vsebuje neustavne rešitve, vendar se je vladajoči koaliciji tako mudilo z obglavljanjem RTVS oziroma zamenjavo vseh ključnih organov, da niso poslušali nikogar, nastopali so s pozicije moči in se obnašali, kot da lahko počnejo vse, kar želijo, tudi kršijo zakone,« je danes kritična Jerajeva. Po njenih besedah so v SDS še vedno prepričani, da je namen novele zakona predvsem »kadrovska čistka« na RTVS. Uveljavitev zakona je sicer SDS lani poskušala zaustaviti tudi z zakonodajnim referendumom, a neuspešno, saj so volivci na novembrskem referendumskem glasovanju noveli zakona prižgali zeleno luč.