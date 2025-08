Po težki bolezni se je poslovila Sanja Lončar: »Odšla je velika oseba«

Po težki bolezni je v sredo umrla pobudnica največjega slovenskega nevladnega gibanja Zazdravje.net, avtorica mnogih knjižnih uspešnic ter soustanoviteljica društva Samooskrbni.net. »Do zadnjega diha je zaupala, verjela, da bo telo zmoglo. Še zadnji dan nam je namenila nasmeh, ki je bil tako živ in zgovoren,« so o slovesu Sanje Lončar zapisali pri Slovenskem društvu Hospic.

»Njen odhod ne pušča praznine. Svet bo za vedno polnejši, ker ga je s svojo srčno predanostjo človeku in naravi sooblikovala naša ljuba Sanja,« so še dodali v ganljivem zapisu, v katerem so ji med drugim obljubili, da bodo nadaljevali njeno poslanstvo ter se ji zahvalili za »vse uporabne nasvete, ki bodo služili še generacijam za nami«.

Sanji Lončar, ki je umrla v 61. letu starosti, so se poklonili tudi pri gibanju Zazdravje.net. »Odšla je velika oseba. Človek z veliko začetnico. Oseba, ki se je s svojim žarom in modrostjo dotikala mnogih. Vizionarka, neuklonljiva iskalka naravnih rešitev, vzornica. Oseba, ki je znala povezovati in ki je združila mnoge. Premiki, ki jih je v slovenskem prostoru in širše naredila Sanja, so pustili neizbrisne sledi. Njene besede, zapisane v več kot dvajsetih knjigah, so utrip njenega duha, ki bo odzvanjal v večnost,« so Sanji zapisali v spomin njeni najožji sodelavci, prijatelji in vsi, ki so jo in jo bodo vedno imeli radi.