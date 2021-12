Po tednih napovedovanja danes na pomoč prispelo šest italijanskih vojakov

V Slovenijo je danes prispelo šest zdravstvenih delavcev italijanske vojske, ki bodo v slovenskih bolnišnicah pomagali pri oskrbi bolnikov s covidom-19. Še devet se jim jih bo zaradi današnjega slabega vremena pridružilo v ponedeljek. V kranjski vojašnici sta jih pozdravila ministra za obrambo in zdravje Matej Tonin in Janez Poklukar.

Tonin se je novembra z italijanskim kolegom, ministrom za obrambo Lorenzom Guerinijem, dogovoril, da bodo italijanske oborožene sile s svojim znanjem in osebjem Sloveniji pomagale pri boju zoper covid-19. Dogovorila sta se, da lahko v Sloveniji računajo na do 30 zdravstvenih delavcev italijanske vojske. Danes jih je v Slovenijo prispelo prvih šest, in sicer dva zdravnika ter štirje zdravstveni tehniki.

Gre za pripadnike italijanske mornarice in zračnih sil, devet karabinjerjev, ki so jih prav tako pričakovali danes, pa bo zaradi slabih vremenskih razmer in odpovedanega leta v Slovenijo prišlo v ponedeljek. Skupaj bo tako slovenske vojaške zdravstvene enote naslednji teden okrepilo 15 italijanskih kolegov, in sicer pet zdravnikov ter 10 zdravstvenih delavcev.

Predvidoma bodo z novimi okrepitvami dopolnili ekipe vojaške zdravstvene enote v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Vsaka izmed petih ekip naj bi bila sestavljena iz italijanskega zdravnika, dveh italijanskih tehnikov zdravstvene nege, slovenske diplomirane medicinske sestre in dveh bojnih reševalcev. Ekipe vojaške zdravstvene enote, ki delujejo v bolnišnicah v Celju, Novem mestu in Mariboru, naj bi medtem ostale nespremenjene.

V Celju in Novem mestu v bolnišnicah na covidnih oddelkih pomaga po pet pripadnikov Slovenske vojske, v Mariboru 10, v Ljubljani pa 15. Kot je danes povedal en izmed njih, zdravstveni tehnik Alen Oderlap, dajejo vse od sebe, da pomagajo zdravstvenim kolektivom, ki potrebujejo pomoč, in bolnikom, ki potrebujejo oskrbo in zdravljenje. »Dela je ogromno in vsaka pomoč je dobrodošla,« je izpostavil ob prihodu italijanskih kolegov.

Med njimi sta zdravnika, ki se specializirata za urgentno medicino, Claudia Dedalo in Sandro Pricone. Pojasnila sta, da že imata izkušnje na covidnih oddelkih in da gre v tem primeru tudi za izmenjavo in nadgradnjo znanj. Poudarila sta, da jim je v skupnem interesu pridobiti čim več dragocenih izkušenj za obvladovanje takšnih in drugačnih kriz.

Tonin verjame, da bodo italijanski kolegi s svojim znanjem, predvsem pa s svojimi izkušnjami pomembno pripomogli k temu, da bo odziv mešanih enot vojaške zdravstvene enote učinkovit in bo izpolnil pričakovanja.

Kot je povedal Poklukar, so razmere v bolnišnicah še vedno izjemne težke in zdravstveni delavci tega ne bodo zmogli v nedogled. Poleg tega zdravstvo v takšnih razmerah ne bi zmoglo ustrezno odgovoriti na morebitne večje naravne katastrofe ali nesreče večjega obsega. Zato pomoč pripadnikov italijanske vojske pomeni zelo veliko in zagotavlja tudi večjo varnost.

Ob tem je Poklukar opozoril, da epidemija v zadnjih dneh ne pojema več tako, kot ob samem začetku sprejema strožjih ukrepov. »Tukaj nas čaka še veliko dela, da vztrajamo pri zastavljenih ukrepih,« je poudaril. Skrbi pa ga tudi to, da Slovenci še vedno ne poznajo dejanske slike v bolnišnicah in kako obremenjeno je zdravstvo.

»Zdravstvo ta trenutek še vedno bije hudo bitko, je na robu obupa, je izčrpano in v težki stiski. Zato vas vse prosim, da prisluhnete slovenskim zdravstvenim delavcem, tako kot je prisluhnila italijanska vojska in prišla na pomoč,« je prebivalce Slovenije nagovoril minister in jih znova pozval k upoštevanju vseh ukrepov in k cepljenju. »Samo na ta način bomo zmogli in samo na ta način se lahko nadejamo normalnega ali pa vsaj približno normalnega življenja tudi med prazniki,« je izpostavil.

Zaenkrat je dogovorjeno, da bodo pripadniki italijanske vojske v Sloveniji do konca leta. Kako bo naprej, pa bo odvisno od obremenitve v bolnišnicah in epidemiološke slike tako v Sloveniji kot v sosednjih državah, saj se razmere spreminjajo, je pojasnil Poklukar in se zahvalil tudi slovenski vojski, ki pomaga, da je zdravstvo v Sloveniji doslej zmoglo.

»Današnji prihod italijanskih kolegov je jasno sporočilo, da smo skupaj močnejši in da v kritičnih trenutkih lahko računamo drug na drugega. Jasno je, da covida-19 nihče ne more premagati sam in da enkrat udari bolj po eni, drugič bolj po drugi državi. Izkušnje so nam pokazale, da si moramo medsebojno pomagati,« je dejal Tonin.

»Ko je Italija potrebovala zdravstveno podporo, nam je bila Slovenija pripravljena pomagati in tega nismo pozabili,« je izpostavil italijanski veleposlanik v Sloveniji Carlo Campanile. Ob tem je poudaril, da se je stopnja prijateljstva med državama v zadnjih letih močno povečala. Tonin pa je dejal, je sodelovanje med država na obrambnem področju izjemno močno in da ga bodo s tovrstnim sodelovanjem krepili še naprej.