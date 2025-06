Po tragediji odzivi tudi iz Slovenije: Kot mama si ne morem predstavljati hujšega ...

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes na omrežju X izrekla sožalje po streljanju na šoli v avstrijskem Gradcu, v katerem je umrlo več ljudi, med njimi domnevni strelec, več pa je ranjenih. Minister za visoko šolstvo Igor Papič je sporočil, da dogodek globoko obžaluje.

»V imenu naše države izrekam iskreno sožalje družinam in bližnjim žrtev. Z njimi delimo žalost, bolečino in nejevero,« je sporočila predsednica države, ki jo je streljanje globoko pretreslo in razžalostilo.

Podobno je na družbenem omrežju X izrazil sožalje tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je dogodek označil za tragedijo. »V teh bolečih trenutkih moje misli in misli celotne slovenske vlade spremljajo družine žrtev, njihove bližnje ter vse, ki so bili v dogodku ranjeni ali prizadeti. Sočustvujemo s celotnim prebivalstvom naše sosede in tesne prijateljice Avstrije,« je dodal.

Streljanje je razžalostilo tudi ministrico Tanjo Fajon, ki je izrekla sožalje v imenu ministrstva. »Vsaka izguba življenja v takšnih tragičnih okoliščinah je nepojmljiva,« je zapisala na družbenem omrežju X.

S čustvenim odzivom se je oglasila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. »Kot mama si ne morem predstavljati hujšega dogodka od strelskega pohoda na šoli. Žalujem skupaj s starši, sošolci in vsemi prebivalci Gradca ob današnji tragediji.«

Odzval se je tudi Anže Logar.

Papič: Takšni dogodki niso več na drugem koncu sveta

Papič pa je ob robu obiska v Novem mestu danes dejal, da streljanje globoko obžaluje, in opozoril, da se tovrstno nasilje dogaja vse bližje Sloveniji. »Zavedamo se, da nismo imuni tudi v tem delu Evrope, po navadi smo o teh dogodkih poročali z drugih koncev sveta,« je povedal.

Spomnil je, da sta v zadnjem letu ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo skupaj z ministrstvom za notranje zadeve podpisali posebne sporazume o protokolu, kako ukrepati v takih primerih – »seveda v upanju, da tega ne bomo nikoli potrebovali«.