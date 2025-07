Po strelih v Dobruški vasi: Minuto prej sta na tem mestu stala otroka

Novomeški policisti so bili v sredo zvečer obveščeni, da je na dvorišče stanovanjske hiše v Mihovici, na katerem so se takrat nahajali trije moški, padel izstrelek. Poškodovan ni bil nihče, po prvih ugotovitvah policije pa je bilo pred tem slišati streljanje v Dobruški vasi, kjer je osumljenec streljal v zrak.

Vlada na številne kritike, da ne naslavlja romskih vprašanj, odgovarja, da jih obravnava sistematično in celovito. Minister Luka Mesec je na današnji novinarski konferenci poudaril pomen vključevanja Romov v izobraževanje in trg dela. Hkrati pa Mesec pričakuje, da bo policija v primeru sredinega streljanja v Dobruški vasi ukrepala. »Če se slišijo streli v vasi, naj gre policija tja in naj to orožje zapleni. To je že zdaj protizakonito, zato ne potrebujemo nobenih dodatnih zakonov,« je ob tem dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. »Absolutno pričakujem, da bo policija na teh točkah naredila red,« je dodal. Hkrati pa je Mesec na današnji novinarski konferenci o romskih vprašanjih poudarjal pomen politike vključevanja Romov v družbo. Kot je dejal, »je to temelj, da bomo lahko opolnomočili romsko skupnost in da bomo lahko vzpostavili normalno sobivanje med njimi in večinsko skupnostjo«.

Policisti so zavarovali izstrelek in nadaljujejo aktivnosti za izsleditev storilca ter ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz novomeške policijske uprave.