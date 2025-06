Po številnih zastrupitvah v Bohinju se je oglasila policija

Policija bo na podlagi objav na družbenih omrežjih preverila dogajanje v Bohinju, od koder poročajo o poginu več hišnih ljubljenčkov. V minulih dneh se je pojavilo več zapisov o zastrupitvi oziroma poginih psov in mačk na območju Bohinja, predvsem psov na območju Bohinjskega jezera.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, doslej sicer niso prejeli prijave o omenjenih dogodkih, so pa zasledili objave na družbenih omrežjih. Omenjene navedbe so zato začeli preverjati in bodo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja tudi ustrezno ukrepali oziroma o tem obvestili druge pristojne institucije.

»V Bohinju, na različnih lokacijah, so se v zadnjem tednu pojavile zastrupitve psov in mačk. Zastrupitev se lahko pokaže v različnih oblikah, najbolj dovzetni so mladi kužki. Če ste se kopali v Bohinjskem jezeru in opazite čudno obnašanje vašega ljubljenčka, se obrnite na veterinarje,« je z objavo na Facebooku opozorila Enota reševalnih psov ŠKD Lesce Radovljica.

Župan: Počakali bomo izsledke analize

Pod objavo se je oglasilo več posameznikov, ki so opisali svoje izkušnje iz zadnjih tednov, ko se s psi zadrževali na območju Bohinjskega jezera. Prav tako so se pojavile različne teorije o razlogih za zastrupitve in pogine, od tega, da bi lahko nekdo nastavljal strup za živali, do tega, da bi se živali lahko zastrupile zaradi alg v jezeru ali pa zaradi zaužitja prevelikih količin vode.

Bohinjski župan Jože Sodja je za STA povedal, da je Nacionalni inštitut za biologijo v nedeljo že vzel vzorce vode in da izvaja analizo ter proučuje, za kaj gre. Zaenkrat namreč še ni znan razlog za zastrupitve. Kot je dejal župan, tudi od veterinarjev niso dobili enoznačnega odgovora.

»Počakali bomo izsledke analize, da bomo lahko ukrepali,« je povedal župan. Ob tem je dodal, da so zadnji podatki, ki jih imajo, s 6. junija, ko so jezero pregledali z vidika kakovosti kopalnih voda in je prejelo odlično oceno.