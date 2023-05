Na britanskem kraljevem dvoru ničesar ne prepuščajo naključju. Protokol je dodelan do potankosti. Tudi sprejemi, ki jih je Karel III. s Camillo opravil minule dni. V sredo je v Buckinghamski palači gostil 300 povabljencev, ki so prejeli častni red britanskega imperija MBE. Med udeleženci je bil tudi 52-letni Gorazd Vecko z ženo Sabino. Krajan Notranjih Goric od leta 2009 deluje kot direktor britanske paranamiznoteniške reprezentance. Bilo je super, bilo je enkratno, bilo je lepo. »V veliko čast in zadovoljstvo nama je, da sva bila povabljena. Časi so težki, a na sprejemu je vladala dobra at...