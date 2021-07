Po spletu zaokrožila lažna vest, da je umrl znani Slovenec

Po spletu se je razširila napačna novica, da je umrl kantavtor. Kot poročajo Primorske novice, bo Brecelj jutri nastopil v Kulturnem domu Hrpelje. Za omenjeni medij je v telefonskem pogovoru povedal še, da bo jutri sporočil kraj, datum in uro prve posmrtne novinarske konference.Kantavtor je decembra lani sporočil, da je zbolel za novim koronavirusom . Očitno mu virus ni prišel do živega, saj ostaja optimističen in duhovit, kot kaže, pa nadaljuje tudi z nastopi.Brecelj se je rodil leta 1951 v Sarajevu. Svojo glasbeno pot je sicer začel kot violinist v kvartetu Trije črnci in v ljubljanskem triu Krik. Kasneje je igranje violine opustil. Najprej je širšo publiko opozoril nase kot kantavtor in šansonjer z nastopom na Mladinskem festivalu v Subotici leta 1974, kjer je tudi prejel nagrado strokovne žirije. Istega leta je v sodelovanju z aranžerjem Bojanom Adamičem izdal ploščo Cocktail.