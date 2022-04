Po soočenju v šoku tudi gostje v Odmevih: vodstvo RTV Rosvito Pesek pustilo na cedilu

Dramatično dogajanje na zadnjem soočenju pred nedeljskimi volitvami na RTV Slovenija je presenetilo številne gledalce. V vidnem šoku so bili tudi trije gostje v Odmevih, ki so sledili soočenju. Voditeljica Rosvita Pesek je povedala, da so ustvarjalci oddaje, ko so pol ure pred začetkom oddaje videli, kaj se dogaja, da gostje drug za drugim zapuščajo soočenje, skušali pridobiti komentar vodstva, a jim ni uspelo.

Direktorica Mediane Janja Božič Marolt je dejala, da je spremljala le začetek oddaje in da ni videla, kaj se je dogajalo ob koncu. Je pa dejala, da ugotavljajo, da imamo v Sloveniji dve resnici. »Eni zagovarjajo eno, drugi drugo. To, kar so izvedli člani opozicije, je dovolj zgovoren upor in nestrinjanje z vodenjem oddaje in s komentarji in vsebinami, s katerimi so se ukvarjali.« Pravi, da je to jasno sporočilo, da se več ukvarjajo z individualnimi računi in zaslužki kot pa z vsebinami in s tem, kaj se bo dogajalo v prihodnosti.

Goran Novkovič, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov - SBC, je dejal, da je po spremljanju soočenja razočaran in da je imel občutek, da gleda dvoboj dveh božičkov, enega, ki se hvali, kaj je dal, in drugega, ki obljublja, kaj bo dal. »Razočaran sem, da podjetniki, gospodarstveniki in zaposleni niso nič izvedeli, kako se jim bo pomagalo v krizi, ki prihaja. Razočaran sem tudi kot novinar, ker to ni bilo profesionalno vodenje.« Dejal je še, da vprašanja niso bila resna.

Odmevi FOTO: Posnetek zaslona, RTV

V Odmevih so gostili tudi podjetnika Aleša Štrancarja, ki je dejal, da če bi ti ljudje delali v gospodarstvu, bi se drugače obnašali. »Tak odhod je zame neprofesionalen s stališča politikov, ki bi morali biti še bolj utrjeni za takšne in drugačne nizke udarce. Najpomembnejše se mi zdi, da je resnica samo in zgolj ena. Dokler bomo govorili, da sta dve, bo tako. Je zgolj ena in jo iščimo.«

Govorili so tudi o gospodarstvu, ki je po mnenju Novkoviča v dobrem stanju. Po njegovem mnenju imamo težave s politiko. Štrancar je dejal, da je gospodarstvo v Vipavski dolini v zadnjih dneh letih eksplodiralo, da pa imajo težave s kadri. »Plače so šle gor bolj kot v slovenskem povprečju. V okoljih , kjer se gospodarstvo ne orientira na nemške trge, gre gor. Prihaja kriza EU. Želel bi si trdno vlado, ki bo znala zagovarjati interese v Bruslju.«

V zadnjem delu je Božič Maroltova odgovorila na vprašanje, ali so volivci že odločeni. »V zadnjih dneh se odloča petina do četrtina odstotkov volivcev, to je velik delež. Na prejšnjih volitvah se jih je odločilo 10 odstotkov, letos se jih bo šest. Eni želijo slišati pozitivno, drugi negativni. Povprečni državljani se s svetovno ekonomijo ne ukvarjajo, bolj čutijo osebne dohodke. Afere, ki so povezane z nekaj sto evri, so vplivnejše kot afere z milijardami, ki si jih povprečni ljudje ne znamo niti predstavljati.« Novkovič pa je neodločene volivce opozoril, naj pozabijo na to, kar so slišali v zadnjem tednu, in se osredotočijo na minula leta. »Kar so nam politiki pokazali v zadnjem tednu, je le reklama.« Dejal je še, naj skušajo presoditi, kaj je najboljše glede na to, kar realno imamo.