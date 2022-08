Po smrti Hvalice se vrstijo ganljivi zapisi: Hvala za vse, kar si mi storil v življenju!

V 87. letu starosti je po hudi bolezni umrl nekdanji poslanec Ivo Hvalica. Bil je poslanec v prvih dveh sklicih državnega zbora in je pomembno zaznamoval slovensko politiko v prvih letih samostojnosti. Po njegovi smrti se že vrstijo odzivi in zapisi na twitterju, kjer se ga spominjajo kot odličnega govornika in dobrega človeka.

Med drugimi se je oglasil Jožef Jerovšek.

Tudi Milan Brglez se je spomnil na preminulega kolega: »Odšel je Ivo Hvalica, ki je kot poslanec pomembno prispeval k razvoju demokracije v Sloveniji, za kar mu ostajamo hvaležni. Naj počiva v miru.«

Kot poslanec je bil znan kot kritičen in neutruden govornik. Ob obstrukciji zakona o privatizaciji igralnic leta 1995 je govoril več kot štiri ure, kar je najdaljši govor v zgodovini slovenskega parlamenta. Njegovo delovanje v parlamentu je zaznamoval tudi incident leta 1998, ko ga je takratni poslanec LDS Jelko Kacin udaril s časopisom.