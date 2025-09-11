STRELSKI NAPAD

Po smrti 31-letnega aktivista in vplivneža završalo tudi v Sloveniji: Ubili so bodočega predsednika

Za seboj je pustil tudi dva otroka.
Fotografija: FOTO: Melissa Majchrzak Afp
FOTO: Melissa Majchrzak Afp

N. B.
11.09.2025 ob 08:00
11.09.2025 ob 08:58
N. B.
11.09.2025 ob 08:00
11.09.2025 ob 08:58

V strelskem napadu med govorom na univerzi v Utahu je bil ubit 31-letni desničarski spletni vplivnež in aktivist Charlie Kirk, znan tudi kot podpornik predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je potrdil njegovo smrt. Z zgroženostjo se je na incident odzvalo že več vidnih politikov v ZDA, tako iz vrst republikancev kot demokratov, pravi vihar pa je nastal tudi na slovenski politični sceni.

»Veliki, celo legendarni Charlie Kirk je mrtev. Nihče ni bolje razumel mladine v ZDA. Vsi so ga ljubili in občudovali, še zlasti jaz, in zdaj ga ni več med nami,« je Trump zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social, pri čemer je Kirkovi družini izrekel sožalje.

Novica o napadu na Kirka in njegovi smrti je pretresla ameriško javnost. Med politiki z obeh strani političnega spektra se vrstijo izrazi podpore in sožalja – med drugim je Kirka v objavah na družbenih omrežjih podprl podpredsednik JD Vance, pa tudi kalifornijski guverner Gavin Newsom, ki je bil sicer pogosta tarča Kirkovih sledilcev. »V ZDA moramo zavrniti politično nasilje v VSAKI obliki,« je zapisal Newsom.

»To je politični atentat«

Smrt aktivista in vplivneža pa je povzročila tudi pravi vihar na slovenski politični sceni, predvsem med politiki desnega pola. »Ubili so bodočega predsednika. Tole je politični atentat, ki bo Ameriko in svet zamajal in spremenil bolj kot atentat na JFK-a. To je začetek konca novodobne skrajne levice na zahodu. Levice, ki ni sposobna zmagati v debati, zato bi raje razbijala in ubijala,« je zapisal desni politični komentator Mitja Iršič.

Tudi Andrej Poglajen je na omrežju X zapisal, naj Kirk počiva v miru. »Bil je navdih mnogim izmed nas. Iz njegovih debat in želje po boljšem jutri smo mladi črpali energijo in inspiracijo. Predvsem tem pa je bil oče dveh otrok, mož in človek, ki je spoštoval tuje in ljubil svoje. In ker ga niso znali poraziti v debati, so ga ustrelili v vrat.« Oglasil se je tudi njegov soimenjak in poslanski kolega Andrej Hoivik.

Aktivist Aleš Primc je pokojnega označil za »enega najboljših med nami«.

Uradno izjavo ob smrti aktivista so podali tudi v SDM, podmladku SDS: »Njegova smrt nas je globoko pretresla. Nesprejemljivo in srce parajoče je, da je postal tarča zgolj zato, ker je uveljavljal svojo svobodo govora.« Naj počiva v miru, je zapisal tudi Janez Janša.

