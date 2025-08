Po Sloveniji znova grmi! Prihaja nov val neurij, možna je toča. Močnejša nevihta nastala na Dolenjskem

Slovenijo bo znova zajel vremenski preobrat. Potem ko nas je že pretekli konec tedna pestilo zelo nestanovitno vreme z močnimi nevihtami, se po državi že danes pojavljajo nove. A tokrat gre za drugačen scenarij – ne za dolgotrajno deževje, temveč za silovit prehod fronte, ki bo dosegel vrhunec v soboto.

Močne nevihte že danes, jutri še huje

Portal Neurje.si opozarja, da nas danes in jutri čakajo burni vremenski dogodki. Že danes se po Sloveniji pojavljajo nevihte, ponekod tudi močnejše. Jutri sledi poslabšanje: od zahoda bodo nevihtni pasovi prešli skoraj celotno državo. Spremljali jih bodo močni nalivi, sunki vetra in lokalno tudi manjša toča. Na zahodu in jugu se bodo nevihte lahko pojavile že dopoldne, proti večeru pa bodo zajele še vzhod in severovzhod. Zvečer naj bi se dogajanje postopoma umirilo.

Zaradi možne škode so večji del države obarvali v 1. stopnjo vremenske nevarnosti!

Kaj pravi ARSO?

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je v pasu od Snežnika preko Ljubljane do Kamnika nastalo več močnih neviht, ki se pomikajo proti vzhodu. Do večera še lahko nastane kakšna močnejša nevihta predvsem v severovzhodni Sloveniji. Nevihte lahko spremlja močan veter, nalivi in toča, opozarjajo na Arsu.

Pas neviht je sicer nastal nad Furlanijo-Julijsko krajino je nastal pas neviht, ki se pomaknil proti zahodni Sloveniji, Tržaškemu zalivu ter Slovenski Istri. Kot je na družbenem omrežju Facebook zapisal Arso, se pojavljajo močnejše nevihte, ki jih spremlja močan nevihtni piš, krajevno tudi nalivi in toča.

Močnejša nevihta je nastala tudi na Dolenjskem in se pomika proti Novemu mestu. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, še navaja Arso.

Kako bo jutri?

V soboto bo več oblačnosti, sončna obdobja so možna predvsem v južni in vzhodni Sloveniji. Nastajale bodo plohe in nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 18 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Če načrtujete aktivnosti na prostem, jih raje prestavite ali prilagodite razmeram. FOTO: Depositphotos

To nas čaka v nedeljo in ponedeljek

V nedeljo bo še nestanovitno in sveže, z možnostjo posameznih ploh in neviht. Na Primorskem lahko čez dan pričakujemo tudi burjo. V ponedeljek pa se bo vreme nekoliko umirilo – delno jasno z možnostjo popoldanskih ploh predvsem v notranjosti.

Bodite pozorni na dogajanje na nebu, predvsem v soboto! Kljub temu da uradno opozorilo (še) ni izdano, lahko vremenska fronta prinese nevarne pojave. Če načrtujete aktivnosti na prostem, jih raje prestavite ali prilagodite razmeram.