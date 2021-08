Po Sloveniji že kar stisnil mraz, brez bunde ne gre

Kako kaže?

Hladna fronta z nevihtami, ki je v ponedeljek zvečer zajela Slovenijo, je močno ohladila ozračje . V torek po dolinah ni bilo nič kaj toplo, a danes se je že nekoliko ogrelo. Je pa v hribih precej mrzlo. Agencija RS Za okolje poroča: »V višinah nas je dosegel najhladnejši zrak v tem tednu. Zlasti v hribih je zjutraj hladno. Piha tudi zmeren vzhodnik, ki nad grebenom Spodnjih Bohinjskih gora ustvarja oblačnost zanimivih oblik.«V slovenskem gorovju in hribovju so bile danes zjutraj takšne temperature: Kredarica 1,7 °C, Kanin 4 °C, Ratitovec 4,8 °C, Uršlja gora 4,9 °C in Krvavec 5,1 °C. Torej v gore ne brez bunde!Najvišje dnevne temperature bodo danes od 21 do 25, na Primorskem do 29 °C. Jutri bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo nekaj oblačnosti predvsem v severnih krajih. Ponekod bo pihal šibak južni do jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 °C. V petek in soboto bo precej jasno in postopno toplejše, le jutra bodo ostala sveža.Kot kaže, v prihodnjih dneh naj ne bi bilo neviht.