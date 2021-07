Po Sloveniji vlada zmeda: razjasnili smo, kje moramo še vedno nositi maske

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Nika, ki sprašuje, ali je nošenje mask v trgovinah in v prostorih bančnih poslovalnic še vedno obvezno. Pravi, da je šla danes po opravkih in da so ljudje večinoma zmedeni, saj ne vedo, ali si morajo pred vstopom v notranje prostore še vedno nadeti zaščitno masko: »Prodajalke ne vedo, eni jih imajo, drugi ne.«



Za zmedo med potrošniki so verjetno krive različne interpretacije sprememb odlokov, ki jih je sprejela vlada. Kje moramo torej še vedno nositi masko in kje to ni več potrebno?



V gostinskih lokalih ni več potrebno nošenje mask v notranjosti, če izpolnjujete pogoj PCT, torej ste prebolevniki, cepljeni ali testirani. Gostinci morajo še naprej zagotavljati razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo, ob tem pa upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz).

Maske še vedno obvezne za trgovce in potrošnike

Tudi trgovci in ponudniki storitev morajo še naprej zagotoviti razkuževanje rok za stranke pred vstopom in ob izstopu, redno prezračevati ali poskrbeti za ustrezno ventilacijo prostorov, zagotavljati minimalni mogoči stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nijz, uporabljati morajo tudi zaščitne maske.



Največ nejasnosti pa je glede nošenja mask pri potrošnikih. Kot so nam pojasnili na gospodarskem ministrstvu, so maske v trgovinah še naprej obvezne tudi za potrošnike. Načelno trenutno velja pravilo, da kjer se od potrošnikov zahteva PCT-pogoj, maske niso obvezne, kar pa za trgovine, banke, poštne poslovalnice ipd. ne velja.



V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska, kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost, so lahko samo potrošniki, ki imajo dokazilo o negativnem testu PCR ali hitrem antigenskem testu, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

