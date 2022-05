Po Sloveniji temperature preko 30 stopinj Celzija, prihajajo močnejši nalivi, nevihte in toča

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, saj so temperature po večjem delu Slovenije presegle 30°C. Po podatkih portala Neurje.si se je v Krškem živo srebro povzpelo celo na 32 stopinj Celzija. Za petek pa napovedujejo izrazito poslabšanje vremena, saj bodo Slovenijo zajele padavine, nevihte in toča.

Po napovedih Agencije RS za okolje bo zvečer in ponoči precej jasno, jugozahodni veter bo oslabel. Jutranje temperature bodo od 10 do 14 °C.

Jutri bo dopoldne sončno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno. Na severu se bodo popoldne začele pojavljati plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše, ki se bodo postopno pomikale proti jugu. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 °C.

Za vikend plohe in nevihte

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, popoldne tudi plohe in posamezne nevihte.

V nedeljo bo večinoma sončno, možnost popoldanskih ploh in neviht bo majhna.