Po Sloveniji poplave: preverite, kaj nas čaka v prihodnjih dneh (FOTO)

Po deževju v zadnjih dneh na območju pogostih poplav še vedno poplavljata reka Krka v srednjem in spodnjem toku ter Ljubljanica na Ljubljanskem barju, tudi obseg ojezerjenih kraških polj na Notranjskem se še nekoliko povečuje. Drugod po državi reke upadajo, jih bo pa večina v začetku naslednjega tedna še ohranjala veliko vodnatost, navaja Arso.

Kot so danes navedli na Agenciji RS za okolje, Krka v zgornjem in srednjem toku že počasi upada, danes bo začela upadati tudi v spodnjem toku. »Poplavljene površine ob Krki se bodo danes in jutri zmanjševale, v torek pa se bo vrnila v strugo,« napovedujejo hidrologi.

Počasi se bo zmanjševal tudi obseg poplav na Ljubljanskem barju. Vodostaj Ljubljanice je ustaljen. Reke drugod po državi pa torej že upadajo. Vodnatost večine rek je sicer velika, srednje vodnate pa so reke v alpskem svetu in v Pomurju ter reka Drava. Upadanje se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo, »le ob krajevnih padavinah lahko danes in jutri posamezne manjše reke prehodno zmerno narastejo«.

Poplave v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

Večina rek bo v začetku tedna kljub upadanju še ohranjala veliko vodnatost. Medtem pa v visokogorju ostaja velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Ogrelo se bo do 14 stopinj Celzija

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami, ki bodo bolj pogoste v dopoldanskem času. Popoldne se bo predvsem na zahodu in jugu prehodno delno razjasnilo. Dopoldne bo pihal veter vzhodnih in južnih smeri, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopnji Celzija.

V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno z manjšimi padavinami, ki bodo bolj verjetne v notranjosti Slovenije. Sredi popoldneva se bo od severa pričelo delno jasniti, nastale bodo še posamezne plohe. Čez dan bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Veter se bo popoldne in zvečer okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 6 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.