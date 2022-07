Po Sloveniji padajo vročinski rekordi

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, včeraj in danes visoke temperature pritiskajo po vsej državi. Sobota naj bi bila najbolj vroči dan v tem vročinskem valu, za jutri napovedujejo vsaj malenkostno olajšanje. Vsi, še posebej pa prebivalci Krasa, čakamo dež, ki bi najbolj pomagal pri gašenju uničujočega požara, ki divja že dober teden dni.

V nekaterih krajih po Sloveniji pa so že začeli padati temperaturni rekordi. Kot je sporočila Agencija RS za okolje (Arso), so v Črnomlju namerili novo julijsko najvišjo temperaturo, in sicer 39,4 stopinje Celzija (stopinjo in pol več kot prej).

Novo julijsko rekordno temperaturo zraka so namerili tudi na Letališču Jožeta Pučnika – 36,6 stopinje.

Najvišja izmerjena temperatura v Sloveniji je bila na postaji letališče Cerklje ob Krki, in sicer po klasični meritvi 40,6 stopinje Celzija, po samodejni pa 40,8 stopinje. V Ljubljani je rekordna izmerjena temperatura 40,2 stopinje na dan 8. 8. 2013.

Kot se glasi vremenska napoved za danes, bodo proti severu popoldan možne nevihte. Tako tudi jutri. Jutri se bo čez dan deloma zjasnilo. Še bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji do 36 °C. V ponedeljek bo spet bolj vroče.