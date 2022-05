Po Sloveniji odkrivalo strehe in zalivalo kleti, ljudje ostali brez elektrike (FOTO)

Napovedi vremenoslovcev so se žal uresničile. V neurjih z obilnimi padavinami, ki so v petek popoldne zajela dele severne, vzhodne, osrednje in jugovzhodne Slovenije, je bilo po podatkih uprave za zaščito in reševanje zabeleženih 71 dogodkov. Po trenutnih informacijah je bilo poškodovanih nekaj nad pet kilometrov cest, podrtih 66 dreves, poplavljenih pa več deset objektov.

Ob 20.26 je območje občine Črnomelj zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Zaradi okvare na daljnovodu je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo v naselju Adlešiči. Dežurni delavci elektropodjetja so odpravili napako. Aktivirani so bili gasilci iz PGD Tribuče, Vranoviči, Črnomelj, Adlešiči, Griblje, Žuniči, Preloka in Cerkvišče. Meteorna voda je zalila kletne prostore treh stanovanjskih objektov, iz katerih so izčrpali vodo. Močan veter je razkril del streh na štirih stanovanjskih, na dveh gospodarskih, na enem negospodarskem objektu in na dveh silosih za žito. Gasilci so strehe prekrili s kritino in PVC-folijo. Razžagali in odstranili so okoli 57 dreves, očistili cestišča na več lokacijah zaradi nanosa peska, zemljine in vej. Močan veter je porušil ostrešje lesenega objekta, v katerem je bila drobnica. Gasilci so pomagali pri reševanju živali. Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 20.00 je območje občine Semič zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Aktivirani so bili gasilci GZ Semič iz gasilski društev Semič, Stranska vas, Štrekljevec, Gradnik, Kot-Brezje, Črešnjevec in Krvavčji Vrh. Meteorna voda je zalila prostore dveh industrijskih objektov, cestišče in dvorišče v obrtni coni. Gasilci so s pomočjo zaposlenih iz prostorov izčrpali vodo in očistili cestišče. Meteorno vodo so črpali tudi iz kletnih prostorov treh stanovanjskih in enega gospodarskega objekta. Močan veter je razkril del strehe na stanovanjski hiši, ki so jo prekrili s kritino. Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja.

Ob 19.33 je območje Novega mesta zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so preusmerili meteorno vodo od večstanovanjskega objekta v jaške in očistili več zunanjih teras. Dežurni delavci cestnega podjetja so s cestišča odstranili blato.

Težave tudi v Gornji Radgoni in v Dravogradu

Močan dež je zajel občino Gornja Radgona. Na Ivanjskem Vrhu je nanesel večjo količino vode in blata na cesto ter v objekt. Posredovali so gasilci PGD Spodnji Ivanjci, Negova in delavci podjetja Komunale Radgona. V Negovi je poplavilo kletne prostore dveh stanovanjskih hiš. Posredovali so gasilci PGD Negova.

Neurje je zajelo tudi Celje in Maribor, še pred tem, okoli 17. ure pa tudi Dravograd. Zaradi velike količine padavin je voda ogrožala tri objekte. Posredovali so gasilci PGD Dravograd in PGD Šentjanž pri Dravogradu, ki so meteorne vode prečrpali, preusmerili in očistili prepuste.