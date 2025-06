Po Sloveniji napovedani protesti, ameriška ambasada izdala varnostno opozorilo

V Ljubljani in Kopru bosta popoldne potekala protestna shoda proti oboroževanju, vojni in zvezi Nato pod geslom 'Ljudska fronta - vojni kontra!'.

Shod v Ljubljani organizirajo Društvo Iskra, Ekosocialistična iniciativa Klas, dijaška skupnost Strehca, iniciativa Stanovanjski blok, Skupščina zasedbe (FDV), Lista demokratičnega študentstva, Ambasada Rog in Antiavtoritarna platorma. Shod v Kopru organizira Socialistrski bralni Krožek.

»Možnost protestov proti državljanom ZDA«

Medtem pa je ambasada ZDA v Ljubljani za Američane po vsem svetu izdala varnostno opozorilo. »Spor med Izraelom in Iranom je povzročil motnje v letalskem prometu in občasno zaprtje zračnega prostora po celotnem Bližnjem vzhodu. Obstaja tudi možnost protestov proti državljanom ZDA in ameriškim interesom v tujini.

Ameriško zunanje ministrstvo svetuje vsem ameriškim državljanom po svetu, naj bodo dodatno previdni. Pred načrtovanjem potovanja pozorno preberite naše potovalno opozorilo, informacije o posameznih državah in najnovejša varnostna obvestila,« so zapisali na spletni strani.

Pet odstotkov BDP-ja za zvezo Nato

Članice zveze Nato so po neuradnih informacijah dosegle dogovor o zvišanju proračunskih izdatkov za obrambo in varnost na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035, poročajo tuje tiskovne agencije. Dogovor bodo uradno potrdili voditelji držav na vrhu v Haagu, ki bo danes in sredo.

Slovenija je sicer v nedavno sprejeti resoluciji predvidela zvišanje obrambnih izdatkov na tri odstotke do leta 2030.