Po Sloveniji nalivi in poplave, najhujše šele prihaja

Ponoči nevarnost hudournikov

Meja sneženja se bo spustila

Zvečer in v prvem delu noči na soboto se bodo predvsem v zahodni in južni Sloveniji pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi, opozarjajo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Del Slovenije je obarvan oranžno.Reka Vipava že poplavlja v manjšem obsegu na izpostavljenih območjih ob strugi. Naraščanje Vipave v spodnjem toku se bo v prihodnjih urah ustalilo. Ob predvidenih padavinah danes zvečer in v noči na soboto lahko Vipava in njeni pritoki ponovno narastejo in se še razlivajo.Drugod v zahodni in osrednji Sloveniji imajo reke velike pretoke, v vzhodnem delu države pa srednje oziroma male. Danes čez dan in v noči na soboto lahko v več delih države ob nalivih hitro narastejo hudourniški vodotoki, možna bodo tudi razlivanja.V soboto in sprva tudi v nedeljo se bo vodnatost rek prehodno zmanjševala, v nedeljo zvečer in v noči na ponedeljek pa bodo reke v večjem delu države ponovno narasle. Danes popoldne se bo ob povišani gladini morja in valovanju morje razlivalo na najbolj izpostavljenih mestih obale.Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, spet bo pogosteje deževalo po vsej Sloveniji, sprva bodo tudi nevihte. Meja sneženja se bo ponoči spustila do okoli 1500 m nad morjem. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo na severozahodu okoli 2, drugod od 6 do 10, ob morju okoli 13 stopinj Celzija.Jutri bo dež postopoma ponehal, najkasneje na jugu države. Dopoldne bo ponehal tudi veter. Oblačnost se bo popoldne trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj.