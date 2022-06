Po Sloveniji klestila toča, veter odkrival strehe, poškodovan tudi gasilec (FOTO in VIDEO)

Napovedi vremenoslovcev so se žal uresničile. Po večjem delu Slovenije so se zvečer razbesnela neurja, voda je zalivala kleti, klestila je toča, veter pa je odkrival strehe. Sprožili so se tudi plazovi. Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih intervencijah po državi. Najhujše je bilo na jugovzhodu države.

Ob 21.24 je v Poganški ulici v Novem mestu, v Jelšah pri Otočcu in Lešnici neurje z močnim vetom podrlo več dreves in manjši kozolec. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Šmihel-Novo mesto in Otočec so drevesa razžagali in odstranili. Več podrtih dreves so odstranili tudi dežurni delavci CGP Novo mesto.

V Šentjerneju brez elektrike

Ob 21.30 se je silovito neurje z močnim vetrom in točo razbesnelo nad kraji občine Šentjernej. Meteorna voda je zalila veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Močan veter je razkril strehe na več objektih, na nekaj hišah je odneslo kompletno streho, podrl številna drevesa na ceste in potrgal vodnike električne napeljave, zaradi česar so bili odjemalci brez elektrike. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Šentjernej, PGD Šentjernej, Orehovica, Gorenje Vrhpolje, Maharovec, Mokro Polje, Cerov Log, Dolenja Stara vas, Groblje, Ostrog in Stara vas-Loka, dežurni delavci javnega podjetja EDŠ Šentjernej in dežurni delavci Elektro Ljubljana. Na terenu je bilo več kot 100 gasilcev in preostalih dežurnih delavcev.

V Mokronogu na ceste podrlo več kot 150 dreves

Ob 20.50 je neurje z močnim vetrom in točo zajelo kraje občine Mokronog - Trebelno. Meteorna voda je zalila 13 stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Veter je razkril strehe na več kot 15 objektih in podrl več kot 150 dreves na ceste v občini, potrgal vodnike električne napeljave. Toča je močno poškodovala streho osnovne šole v Mokronogu in več kot 100 vozil. Na Gubčevi cesti v Mokronogu je zagorel drog električne napeljave. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Mokronog-Trebelno, PGD Mokronog, Sveti Križ, Štatenberk, Trebelno in Velika Strmica, dežurni delavci cestnega podjetja in dežurni delavci Elektra Celje.

Na območju Mirne poškodovanih tudi več vozil

Silovito neurje ni prizaneslo niti občini Mirna. Meteorna voda je zalila veliko stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij in prostore osnovne šole. Veter je razkril strehe na več objektih in podrl številna drevesa na ceste v občini, potrgal vodnike električne napeljave. Zaradi padlih dreves, razkrivanja objektov in porušitve nadstreškov je bilo poškodovanih več vozil. Plazovi so zasuli več lokalnih cest. Posredovali so vsi gasilci občine Mirna, PGD Mirna, Ševnica, Selo pri Mirni in Volčje Njive, pomagali so tudi gasilci PGD Trebnje in Šentrupert iz sosednjih občin, dežurni delavci Komunale Trebnje, ki skrbijo za ceste, Elektra Ljubljana in pristojne službe občine Mirna. Na terenu je bilo več kot 50 gasilcev in preostalih dežurnih delavcev. Oceno škode in dokončno sanacijo posledic neurja bodo nadaljevali v naslednjih dneh.

V Šmarjeških Toplicah poškodovan gasilec

V Celju klestila toča. FOTO: Bralka Joži

Ob 21.22 se je neurje z močnim vetrom in točo razbesnelo nad kraji občine Šmarješke Toplice. Veter je razkril strehe na več objektih in podrl številna drevesa na ceste v občini Šmarješke Toplice. Posredovali so gasilci občine Šmarješke Toplice, PGD Šmarjeta, Bela Cerkev, Orešje in Zbure. Pri popravilu strehe objekta se je poškodoval gasilec. Reševalci NMP ZD Novo mesto so oskrbeli in ga odpeljali v novomeško bolnišnico. Pri odstranjevanju podrtih dreves so sodelovali tudi dežurni delavci CGP Novo mesto.

Nalivi, toča in močan veter so zajeli tudi Velenje, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem ter Štore, nato pa še Šentjur, Šentrupert in Celje. Neurju se niso izognili niti v Sevnici, Poljčanah, na Polzeli in v Podčetrtku.