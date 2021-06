Po slikarski razstavi še pohod ob Kokri (FOTO)

Vaza Barbe Štembergar Zupan

Gonilna sila srečanja Dragica Markun

V Hiši čez cesto na Miljah v občini Šenčur, po domače Pr Franč, ki jo uspešno vodi, so v soboto uspešno pripravili šesto slikarsko srečanje. Svoja dela, 36 slik, štiri lesene skulpture in dve keramični, so na dvorišču postavili na ogled člani Društva likovnikov Cerklje, Društva Lipa Domžale – slikarska sekcija in ustvarjalci upodabljajočih umetnosti v Kliničnem centru Ljubljana. Pripravili so tudi pohod ob reki Kokri.Predstavili so se s slikami v različnih tehnikah, motivi pa so bili predvsem iz narave in kulturne dediščine občine Šenčur. Lesene skulpture so bile izvirne in so izrazile razmišljanje avtorjev, keramični pa sta bili izdelani v tehnološko zahtevni tehniki, ena je dekorirana z zlatom, druga (vaza) z oksidom in glazuro.»Smo vesela in vedoželjna skupina, ki se rada druži in prenaša znanje in izkušnje. Razstavljamo po bolnišnicah in zdravstvenih domovih pa tudi po muzejih in galerijah. Z veseljem se udeležujemo tudi delavnic in likovnih kolonij. Na zdravih temeljih se lahko gradi prihodnost,« je povedalaiz Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra Medicinske fakultete Ljubljana.Uspešno so se predstavile tudi članice Lipe Domžalein. Likovni krožek, ki deluje že drugo desetletje, šteje dvanajst članov, vodi pa gaDruštvo likovnikov Cerklje je bilo ustanovljeno leta 1999. V njem se družijo ljubitelji likovnega ustvarjanja iz občine Cerklje in okolice.Organizirajo delavnice risanja, slikanja, kaligrafije in drugih načinov likovnega ustvarjanja ter sodelujejo na različnih srečanjih likovnih ustvarjalcev v občini in širše po Sloveniji. Dragica Markun je predstavila sliko Petelina in dve leseni skulpturi,Ptice,sliko rdeče osvetljenih vršacev,pa sliko Zemlja.