Po škandalu z umetninami novi šok v narodnem muzeju, odzvala se je tudi ministrica

Direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car je po tem, ko so v muzeju tik pred zdajci odpovedali za včeraj napovedano razstavo Popotovanja z umetniškimi deli, za katera se ocenjuje, da so ponaredki, priznal, da je naredil napako in odstopil s položaja.

Potem ko je še v včerajšnji izjavi zatrdil, da je strokovna javnost prehitro presodila, da so omenjena dela ponaredki, saj ni videla certifikatov, je danes priznal, da je naredil napako, ker je zaupal napačnim ljudem, pri čemer sam ni imel nikakršnih osebnih interesov.

»Po odzivu splošne in strokovne medijske javnosti ob napovedi razstave Popotovanja sem tudi sam sprevidel nekaj napak, med drugim tudi to, da sem vodenje razstavnega projekta zaupal napačnim osebam. V ozadju ni niti najmanjše sledi koristoljubja in nimam nobenih osebnih interesov, le naivno sem želel obiskovalcem ponuditi možnost, da si ogledajo izjemno zanimivo razstavo. Sem pa kot direktor objektivno odgovoren za napako, zaradi katere se je zamajal ugled največje muzejske ustanove v Sloveniji, kar iskreno obžalujem. Z namenom, da se ohrani ugled narodnega muzeja in njegovih strokovnjakov, z današnjim dnem nepreklicno odstopam z mesta direktorja,« je povedal v izjavi za javnost.

Ko je prevzel mesto direktorja decembra 2019, je vedel, da ima muzej izjemno ekipo strokovnjakov, ki jim je vsebinsko povsem zaupal. Sam je želel, da se obiskovalci vrnejo v muzej, zato tudi odločitev za sporno razstavo. Ta je v – ne le strokovni – javnosti izzvala ogorčenje, saj naj bi šlo za očitne ponaredke del velikanov svetovne likovne umetnosti, kot so Pablo Picasso, Paul Cezanne, Henri de Toulouse-Lautrece in Joan Miro.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je povedala, da je direktor po včerajšnjem sestanku umaknil razstavo, danes pa jo je obvestil o nameri o odstopu. »Kot ministrica za kulturo sem njegov odstop sprejela, spoštujem njegovo odločitev. V najkrajšem času bodo stekli postopki za nadomestno vodstvo, hkrati pa bomo poskrbeli, da bo narodni muzej kakovostno voden, iskali bomo izključno strokovne kadre.«