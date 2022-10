Po škandalu v celjski bolnišnici ob sprejemu bolnika nova pravila

Na ministrstvu za zdravje so po zamenjavi identitete dveh bolnikov v celjski bolnišnici pripravili smernice za prepoznavo bolnikov. Te predvidevajo identifikacijo bolnika z osebnim dokumentom ob njegovem sprejemu in premestitvi, pa tudi nošnjo identifikacijskih zapestnic ves čas obravnave in v primeru kasnejšega zdravljenja v bolnišnici.

Z ministrstva za zdravje so 26. septembra izvajalcem zdravstvene dejavnosti poslali smernice oz. priporočila za prepoznavo bolnika in jih danes posredovali tudi STA. Kot navajajo, so smernice v luči nedavnega dogodka v Celju oblikovali na podlagi prejetih dokumentov javnih zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni ravni glede ugotavljanja identitete bolnikov v različnih okoljih in situacijah.

»Pri tem je izjemnega pomena prepoznava oz. identifikacija bolnika, saj predstavlja temelj za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo, ob upoštevanju varstva osebnih podatkov,« so poudarili.

Zaradi zmanjšanja možnosti napak pri zdravstveni obravnavi mora imeti bolnik ves čas obravnave in morda kasnejšega zdravljenja v bolnišnici nameščeno identifikacijsko zapestnico z vsemi potrebnimi podatki - imenom in priimkom, rojstnimi podatki, matično številka in/ali črtno kodo, ki omogoča preverjanje podatkov, je zapisano v smernicah.

Bolniki, ki prihajajo iz socialnovarstvenih zavodov, morajo imeti zapestnico nameščeno že ob sprejemu, v nasprotnem primeru je obvezna priloga osebnega dokumenta ali fotokopije.

Zdravstveni zavodi morajo ob sprejemu ali premestitvi bolnika vsakič identificirati z osebnim dokumentom, ne glede na to, ali gre za reden ali nujen sprejem oz. premestitev.

Smernice predvidevajo tudi, da izvajalci določijo kontrolne točke preverjanja identitete. Osnovne kontrolne točke so sprejem bolnika, diagnostično-terapevtski postopki, delitev hrane, prevzem bolnika, premestitev bolnika in druge. Preverjanje identitete pred zdravstveno obravnavo lahko poteka tudi ustno, tako da zaposleni bolnika vpraša, kako mu je ime in kdaj se je rodil.

V primeru, ko je bolnik sprejet kot neznana oseba, ko pri sebi nima osebnih dokumentov s fotografijo, ne more posredovati osebnih podatkov ali prepoznava z osebnim dokumentom in videzom bolnika ni mogoča, naj izvajalci bolnike obravnavajo kot neznane osebe, vse do pisne potrditve prepoznave s strani svojcev, ki identiteto potrdijo s pomočjo uradnega dokumenta s fotografijo, ali uradne osebe.

Ob tem na ministrstvu izvajalce v želji, da se podobni in drugi opozorilni nevarni dogodki ne bi ponovili, prosijo, naj predlagane ukrepe sprejmejo in si med seboj izmenjajo pozitivne izkušnje in rešitve.