Po seji vlade se je oglasil Fafangel: Nehajmo s takim načinom komuniciranja

Po večernem zasedanju vlade, kjer so pristojni podaljšali epidemijo in med drugim razpravljali o možnostih, kako bi lahko v Sloveniji preživeli praznike , se je oglasil tudi epidemiolog in vodja centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ta je prepričan, da vrnitev v stanje brez nobenih omejitev za zdaj ni mogoče.»A lahko mogoče nehamo s tem dihotomnim načinom komuniciranja? Brez prilagojenega načina življenja se s #COVID19 ne da. Vrnitev v stanje brez nobenih omejitev ni (še) v igri. Lahko pa prilagajamo pristope in naravnamo prioritete (šola, testiranje,...),« je zapisal (nelektorirano) na twitterju.