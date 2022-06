Bobnarjeva o odlokih, ukrepih in tožbah Janševe vlade: To je bilo ustrahovanje

Tožbe, ki jih je Janševa vlada vložila za povrnitev stroškov policije na štirih neprijavljenih shodih, so umaknjene. Po seji vlade je pred novinarje stopila notranja ministrica Tatjana Bobnar in potrdila, da so na seji sprejeli dva sklepa, ki se nanašata na prekrške in tožbe za stroške policije na neprijavljenih shodih. »Govorimo o odlokih, ki jih je tudi ustavno sodišče spoznalo za neustavne. Do avgusta se pripravi analiza pravnih podlag, na podlagi katerih so bili sprejeti ukrepi in odloki. Na podlagi analize se bo mogoče odločiti o pomanjkljivostih,« je dejala in dodala, da nikakor ne nameravajo nasilnežev enačiti z miroljubnimi protestniki. Izpostavila je še, da je pomembno spoštovati načelo enakosti med državljani.

Povedala je, da je vlada je preklicala sklepe prejšnje vlade o povrnitvi stroškov za delo na štirih neprijavljenih shodih. »Poseg v ustavno pravico so dopustni le izjemoma. Zgolj formalna pomanjkljivost – prijava ne ustreza temu posegu,« je dejala in dodala, da je šlo pri tožbah za povrnitev stroškov za ustrahovanje.« Prekršek je bil že sankcioniran z globo, za kar se vodijo ločeni postopki.«

Za Bobnarjevo je pred novinarje stopil še minister za finance Klemen Boštjančič, ki je medijem predstavil novega šefa Fursa. »Imenovali smo vršilca dolžnosti generalnega direktorja Fursa. To je Peter Grum. Zelo sem zadovoljen, da se je odločil in naredil ta korak. V tem tednu sem se največ ukvarjal s tem in opravil največ razgovor. Peter je bil moja želena izbira in sem zelo zadovoljen, da se je za to odločil. Je karierni davkar,« je dejal in povedal, da se po dveh letih vrača na Furs.

»Vesel sem, da sem dobil priložnost. Ko bom prišel v novo staro službo, se bom pogovoril s sodelavci in videli bomo, kaj je bilo narejeno, kakšne so bile menjave,« je dejal in dodal, da bodo naredili vse, da bo lahko Furs strokovno deloval.

O davčni reformi je povedal, da vsak iz nje vzame tisto, kar mu ustreza, in da je reforma veliko več.