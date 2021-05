Po sedmih mesecih spet v Postojnsko jamo

Najbolj atraktivna jama na svetu z veličastnimi kapniškimi skulpturami in pestrim živalskim svetom bo znova na ogled. FOTO: Postojnska jama

Doživetje v Postojnski jami je lahko lepo darilo za šolarje ob koncu leta.

Smo zelena in varna turistična destinacija.

Po več kot sedemmesečnem zaprtju se končno ob izboljšanju epidemioloških razmer odpirajo objekti v upravljanju Parka Postojnska jama. »Ob pozitivnem trendu si tudi družba Parka Postojnske jame in hotel Vila Planinka na Jezerskem vseskozi prizadevata slediti aktualnim razmeram in tako svojim gostom kot osebju zagotoviti najvišje standarde in protokole za brezskrben obisk in varno bivanje pri nas,« so sporočili iz vodstva podjetja.Ob veselih novicah dodajajo še: »Računamo, da bo Slovenija v kratkem prešla v zeleno fazo epidemije, zato z veseljem naznanjamo, da smo 18. maja znova odprli vrata Butičnega hotela Vila Planinka na Jezerskem. Drugega junija odpiramo Postojnsko jamo, Vivarij, Expo in Modrijanovo domačijo z mlinom, 18. junija odpiramo popolnoma prenovljeni Hotel Jama in Tajne prostore Hotela Jama. Konec junija bomo odprli tudi Predjamski grad, kjer trenutno potekajo prenovitvena dela poti in so na delu tudi arheologi. Celotni Park Postojnska jama, Hotel Jama in Butični hotel Vila Planinka so nosilci znaka green&safe, s katerim se zavezujemo, da gostom zagotavljamo varen obisk in bivanje v skladu z najvišjimi higienskimi standardi in zdravstvenimi priporočili. Smo torej zelena in varna turistična destinacija.«Po Postojnski jami bodo vozili še povsem novi vlaki, ki bodo občudovalce jame na ogled peljali vsak dan ob 10., 12. in 15. uri. »Odprti smo vsak dan, pri nas dežja ni,« z veseljem sporočajo iz Postojnske jame. »Zares veseli smo, da se odpiramo še pred koncem šolskega leta, saj predvidevamo, da bo doživetje v Postojnski jami lepo darilo za šolarje ob koncu leta, letos si darilo zaslužijo družine, ne samo otroci!«Še to. Da bi se izognili čakanju, je možna rezervacija vstopnice prek spleta. »Vsem obiskovalcem omogočamo tudi brezstično plačevanje, sicer pa je več o zaščitnih ukrepih napisano na naši spletni strani. Ko govorimo o vlakcih in obisku: še vedno velja, da je vstop v jamo dovoljen samo z masko, omejili pa bomo tudi število obiskovalcev na vlakcih in jim zagotovili varnostno razdaljo,« so še povedali v Parku Postojnska jama.