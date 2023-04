Po sečnji dreves v središču Ljubljane presenetili s to novico (VIDEO)

Nedavno so na Petkovškovem nabrežju, kjer poteka prenova Centra Rog in njene okolice, odstranili stara drevesa. Za sečnjo so se takrat odločili po arborističnem pregledu, ki je pokazal, da bi bila lahko drevesa nevarna, saj bi zaradi mehanskih poškodb korenin in razkrojnih procesov lahko prišlo do odloma. Te dni so tam posadili nova drevesa in se pohvalili, da so lipe na Petkovškovem nabrežju posadili na prav poseben način.

Arborist Nejc je v spodnjem videoposnetku razložil, da so od Žitnega mostu do Vrazovega trga posadili dvajset »nadstandardnih lip«. Pred zasaditvijo so pripravili rasne pogoje na način, da so vgradili nekakšne drevesne celice, pod katerimi se bodo korenine lahko lepo razvijale, četudi bodo nad njimi pohodne površine, terase lokalov ... »Tega ni nikjer in je pionirski projekt za Ljubljano, zato sem še toliko bolj vesel, da smo na ta način izkoristili Petkovškovo nabrežje in vgradili te celice,« je dejal Nejc.

Na nabrežju pred Centrom Rog bo MOL uredil ložo, ki bo poudarjala vhod v objekt. Obnovili bodo tudi ulično razsvetljavo. Sočasno z obnovo Petkovškovega nabrežja je predvidena izgradnja nove javne komunalne infrastrukture, to je vodovodnega, elektro, kanalizacijskega in plinovodnega omrežja, so sporočili z občine.