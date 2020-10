Jereb: Popolno zaprtje je rešitev problema (V ŽIVO)

V UKC Ljubljana že več kot sto okuženih zdravstvenih delavcev, a zadeve še obvladujejo

V Sloveniji smo zabeležili največ okužb od začetka epidemije. Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju sodelujeta vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike prof. dr.ter vladni govorecNovinarsko konferenco, ki se je začela ob 10.30, lahko spremljate v živo.Največje število okuženih beleži Gorenjska regija (na 100.000 prebivalcev v 14 dneh kar 759), sledita Koroška in Osrednjeslovenska regija. Najmanjše število okužb so zabeležili v Obalno-kraški regiji (14-dnevna incidenca v regiji trenutno znaša že 131), a se tudi tam okužbe občutno povečujejo.Jereb je ocenil, da je aktivno okuženih med 15 in 20 tisoč državljanov, kar se pozna tudi v število bolnikov, ki jih sprejemajo v bolnišnicah. Zadeve še obvladujejo, a so zaskrbljeni, da število postelj za covid bolnike ne bo dovolj. Problem predstavljajo tudi bolni zaposleni, samo v UKC Ljubljana so jih zabeležili več kot sto. »To je sicer v razmerju s številom vseh zaposlenih na UKC primerljiv odstotek z okuženimi v populaciji, a stanje je klub temu zaskrbljujoče,« je dejal Jereb. V povprečju bolniki na intenzivni negi ležijo od dva do tri tednePo mnenju Jereba je ključen problem za širjenja virusa predvsem ta, da je odstotek okuženih ljudi v populacijah visok in da ljudje sprejetih ukrepov v začetku meseca niso upoštevali, zato se virus nemoteno širi in je prešel čez kritično maso. Virus ni nič drugačen v primerjavi s prvim valom.Jereb si želi, da bi ukrepi, ki so bili sprejeti v dneh po razglasitvi epidemije, delovali, a hkrati je njegovo osebno mnenje, da je popolno zaprtje javnega življenja rešitev problema. Ni pa prepričan, da bi to politika tudi izvedla.