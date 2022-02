Po razkritju farme smrti: ali slovenski trgovci spornega mesa ne bodo več prodajali?

Ta teden so slovensko javnost zgrozile informacije o ravnanju s piščanci na eni od farm v Italiji, ki je povezana s podjetjem AIA in blagovno znamko Gruppo Veronesi, ki velja za četrtega največjega perutninarja v Evropi. Izdelke podjetje po navedbah nevladnikov prodaja tudi v trgovinah v Sloveniji, in sicer v trgovinah Lidl in Spar Slovenija. V Društvu za zaščito živali Ljubljana so se glede obrnili na trgovski verigi Lidl in Spar Slovenija s pozivom, da od dobavitelja AIA zahtevata odgovornost in prenehanje s tovrstnimi proizvodnimi praksami.

Ravnanja prikazana na posnetku nesprejemljiva

Zanimal nas je komentar tega poziva oziroma ali pri omenjenih slovenskih trgovcih razmišljajo, da mesa tega dobavitelja ne bi več prodajali v Sloveniji. Iz Spara Slovenije so nam odgovorili: »Pomembno nam je, da so živali deležne humane vzreje (optimalna oskrba, bivanjski prostor, kakovostna krma), zato ima celoten koncern Spar v vse pogodbe z dobavitelji vključene postavke, ki dobaviteljem nalagajo humano vzrejo živali. Dodatno na dobrobit živali naše dobavitelje stalno in jasno opozarjamo, obenem pa od njih zahtevamo tudi redno poročanje o zagotavljanju ustreznega poteka delovnih procesov. Ravnanja, ki so prikazana na posnetku, so nesprejemljiva in v nasprotju z našimi načeli. Zato smo nemudoma ukrepali in od predstavnikov AIA zahtevali, da temeljito pregledajo svoje obrate in ravnanje zaposlenih ter nam v najkrajšem možnem času posredujejo celostno poročilo. Iz AIA so v prvem odzivu sporočili, da tudi sami ostro obsojajo prikazano ravnanje in nam zagotovili, da bodo dogajanje raziskali skladno z našimi zahtevami. Koncern Spar je v preteklosti sicer že pregledal obrate farme AIA. Kršitve takrat niso bile zaznane, prostori za vzrejo piščancev pa so bili zgledno urejeni. Če se bo izkazalo, da je pri vzreji piščancev tokrat prišlo do nehumanih praks, bomo ustrezno ukrepali.«

Podobno so za STA po objavi videoposnetka povedali v Lidlu Slovenija. Poudarili so, da se v njihovi dobavni verigi zavedajo »svoje odgovornosti do zagotavljanja dobrega počutja živali« in jo jemljejo zelo resno. »Z vsemi našimi dobavitelji imamo podpisan kodeks ravnanja, ki jih med drugim zavezuje k doslednemu spoštovanju standardov za ustrezno ravnanje z okoljem, zaposlenimi in živalmi,« so pojasnili.

Prakse iz videoposnetka »odločno zavračamo«, so podčrtali v Lidlu in dodali, da so z dobaviteljem v stiku in bodo na podlagi ugotovitev zavzeli tudi stališče ter po potrebi sprejeli primerne ukrepe.