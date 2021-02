Po razkritju stanja v Rogu: manipulirajo rogovci ali MOL?

Vse to so našli na območju nekdanje tovarne Rog. FOTO: Nik Rovan/mol

​Ekologi pravijo: Tako kopičenje je praktično samoumevno

»MOL je zagnala svojo PR mašinerijo«

Gorazd Kovačič FOTO: Mavric Pivk/delo Pivk Mavric

Kaj vse je končalo v smeteh?

Mestna občina Ljubljana je pred dnevi razkrila, kaj so našli na območju nekdanje tovarne Rog, ko so jo 19. januarja ob pomoči številnih policistov in varnostnikov ponovno prevzeli. Tam so našli goro smeti, 43 ton so že odpeljali, še najmanj trikrat toliko smeti še čaka na odvoz. Našli so več kot 300 koles, nove in še zapakirane gospodinjske aparate, večjo količino rabljenih in novih narkomanskih igel ter prepovedanih snovi. Ocenili so, da je zaradi vseh smeti in nevarnih kemikalij v galvani ter azbest v strehah predstavljajo pravo tempirano ekološko bombo.Za komentar smo prosili poslanki Levicein, ki sta se 19. januarja pojavili pred tovarno Rog v podporo rogovcem, ki niso želeli zapustiti tega območja. Nanju smo naslovili vprašanja in ju prosili za komentar. Zanimalo nas je tudi, ali je to kultura, ki jo zagovarjata in kdo bi moral kriti stroške, povezane z odvozom smeti. Njunega odziva od četrtka pa vse do danes še nismo prejeli.Prav tako se na vprašanja ni odzval glasbenik, ki smo ga opazili med rogovci.So pa naša vprašanja kratko in jedrnato odgovorili Ekologi brez meja, katerih prostori se prav tako nahajajo na Trubarjevi ulici. »Da so na tem območju nevarni odpadki še iz časov delujoče proizvodnje je bilo že dolgo znano, nekakšna javna skrivnost. Predvidevamo, da do odstranitve galvane ni prišlo zaradi manjkajoče stečajne zakonodaje (kot v primeru Javor Pivka) oziroma neurejenega lastništva,« je komentiral. Na naše dodatno vprašanje, kako komentirajo nesnago, ki so jo za seboj pustili rogovci pa so odgovorili: »Tega žal ne moremo komentirati, saj zadeve ne poznamo dovolj dobro.« Ko smo jih dodatno povprašali, da bi si lahko iz fotografij, ki so bile predstavljene javnosti vendarle lahko ustvarili neko mnenje, pa je Katja Sreš zapisala: »Glede na to, da je šlo za živahen prostor brez komunalne infrastrukture, je tako kopičenje praktično samoumevno. Kar seveda nikomur ne koristi in lahko privede do večjih zapletov (npr. zalega, požar).«Za odziv smo se obrnili tudi na Oddelek za sociologijo na Filozofski fakulteti, ki je z javnim pismom izrekel podporo Avtonomni tovarni rog. Pravijo, da posnetki niso pristni in da so zmanipulirani. »MOL je zagnala svojo PR mašinerijo. Rogovci pa so, kolikor vem, na FB objavili, da so bili posnetki, ki jih je organizirala MOL, zmanipulirani,« je v odgovoru na vprašanja zapisalGlede nevarnih snovi je odgovori, da so bile te v stavbi še iz časa delovanja tovarne koles. »Bazenov za galvanizacijo pač niso postavili Rogovci. Gotovo, da je to ekološki problem sredi mesta, vendar njegov obstoj in potrebna sanacija ne zmanjšujeta pomena dejstva, da je vsebinsko jedro spora med MOL in Rogovci v tem, ali naj bo Rog po prenovi namenjen kreativnemu podjetništvu ali neprofitni alternativni kulturi. Na to jedro spora smo opozorili v svoji izjavi,« je odgovoril Kovačič. Glede koles, ki so jih našli na tem območju pa je dejal, da je bilo v tovarni veliko koles še iz časa propada proizvodnje koles.Kovačič je rogovce vzel v bran tudi glede najdbe narkomanskih igel. »Glede injekcij pa so navedli, da je v Rogu delovala ambulanta za oskrbo najranljivejših prebivalcev mesta, ki niso zdravstveno zavarovani. Ob deložaciji je v ambulanti med drugim ostalo več zaprtih paketov neuporabljenih igel. Preden so PR-ovci MOL tja pripeljali novinarje, naj bi odprli pakete in raztresli injekcije, tako da je bilo prizorišče videti kot shajališče narkomanov.«MOL ocenjuje, da so do srede odpeljali z območja nekdanje tovarne Rog 43 ton odpadkov, kar predstavlja le četrtino vseh smeti. Kdo bo kril stroške odvoza in kakšen je strošek odvoza smo povprašali na MOL, kjer pravijo, da bodo številke preverili in jih sporočili čim prej.Je pa na naše vprašanje, kdo bi moral kriti stroške tega odvoza odgovoril Kovačič. »Oceniti bi bilo treba, kakšna je sestava tistih 43 ton smeti. Koliko od tega so ostanki industrijske proizvodnje izpred 30 let; koliko je osebnih predmetov in inventarja, ki so ga Rogovci uporabljali za svoje aktivnosti, in tudi stvaritev, kar pa so izvajalci deložacije uničili in spremenili v smeti; koliko pa je šlo za dejansko kopičenje odpadkov. Kdor nima pregleda nad stanjem pred nasilno deložacijo, težko poda oceno. Odgovor na vprašanje, kdo naj bi kaj plačal, je odvisen od tega, kaj od tega, kar so danes smeti, je preprosto del tovarne, ki jo je MOL kupila skupaj z ostanki proizvodnje; kaj je bila lastnina Rogovcev, ki jim jo je MOL uničila, namesto da bi jim s korektnim postopkom izvršbe omogočila urejen umik; kaj pa so bile smeti, ki so jih uporabniki navlekli notri,« je še zapisal v odgovoru na naša vprašanja Kovačič.