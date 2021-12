Ko potrošniki na trgovskih policah izbirajo med različnimi vrstami mesa, jih večina niti ne razmišlja ali pa si vsaj ne želi predstavljati, da jih imajo pred seboj le zato, ker so žival pred tem zaklali v enem od klavniških obratov. Podjetja, ki se s tem ukvarjajo, zagotavljajo, da z njimi vse do smrti ravnajo z občutkom oziroma na način, da živali najmanj trpijo. Pa je res tako? Hude obtožbe Že večkrat smo bili priča posnetkom skritih kamer iz klavnic v tujini, po ogledu katerih bi težko rekli, da se z živalmi pred zakolom lepo ravna. Sredi letošnjega leta pa so tudi pri nas zakrožili posne...