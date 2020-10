Po razglasitvi epidemije se je oglasil tudi Borut Pahor

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob razglasitvi epidemije nagovoril državljanke in državljane. Kot je poudaril, je pred nami težka pot, a da jo bomo prehodili skupaj. »Nikogar ne bomo pustili zadaj,« je dejal Pahor in dodal, da je pomembno, da si med seboj pomagamo in poskrbimo eden za drugega. Zahvalil se je tudi vsem, ki v teh časih tvegajo svoje zdravje za zdravje ljudi. Poudaril je tudi, da o virusu ne mislimo vsi enako, tudi o tem, kako ga premagati.



Nagovor predsednika objavljamo v celoti.



»Spoštovane državljanke in državljani.



Vlada je že drugič v letošnjem letu razglasila epidemijo. V tem času še nismo izvedeli vsega o virusu, vendar vemo dovolj o nas. Zdaj vemo, da smo se skupaj sposobni uspešno spopasti z njim. Prej ali slej ga bomo tudi obvladali, o tem ni dvoma.

Do tja je pred nami težka, verjetno zelo težka pot. A prehodili jo bomo skupaj, nikogar ne bomo pustili zadaj. Pomagali si bomo tako, da bomo skrbeli zase in eden za drugega. Zdaj je solidarnost dobesedno življenjskega pomena.



V tem smislu smo neskončno hvaležni vsem, ki tvegajo svoje zdravje za zdravje in kolikor toliko normalno življenje drugih. Lahko jim pomagamo samo tako, da dosledno spoštujemo navodila in priporočila pristojnih oblasti in služb. Zdaj smo življenjsko odvisni drug od drugega.



Ne mislimo vsi enako. Tudi o virusu in o tem, kako ga premagati, nimamo vsi enakega mnenja. A virus napada brez izjeme, ne glede na to, kaj si kdo misli o njem – podležejo pa tisti, ki so bolj ranljivi.



Zlasti nanje si država prizadeva paziti v času zdravstvene krize in njenih gospodarskih in socialnih posledic. V takih težkih časih moramo skrbno krepiti vrednoti pravičnosti in enakosti.



V krizi skupnost strne vrste. Zdaj je tak čas. Bodimo pogumni in odločni, a strpni in potrpežljivi. To je zlasti pomembno za politiko, ki naj si iskreno prizadeva za medsebojno spoštovanje in sodelovanje.



Spoštovani,



kljub skrbem me prevzema ponos. Kot vaš predsednik občudujem vašo mirnost in razsodnost, srčnost, vašo človečnost. Te noben virus ne more premagati. Zato vem, da bomo skupaj zmagali.



Srečno, Slovenija!«