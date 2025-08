Po raciji pri Peršmanu veleposlanik Geržina ostro: »To lahko načne odnose med državama!«

Slovenski veleposlanik v Avstriji Aleksander Geržina je bil v današnjem nastopu za avstrijski ORF izjemno kritičen do nasilne racije, ki jo je avstrijska policija izvedla na antifašističnem taboru pri muzeju Peršman. Izpostavil je, da je šlo za nesorazmeren policijski ukrep, zato pričakuje hitro in temeljito preiskavo incidenta. Kot je dodal, bo razplet preiskave močno vplival na dvostranske odnose med Slovenijo in Avstrijo.

Protesti, politični odzivi in diplomatska nota

Racija, ki se je zgodila v nedeljo, je močno razburila javnost. Policija je na kraj prišla z več deset pripadniki posebnih enot, s helikopterjem, droni in psi – vse to na območju, kjer so nacisti 25. aprila 1945 pobili enajst članov družin Sadovnik in Kogoj.

Dogodek je sprožil proteste – v četrtek se je pred avstrijskim notranjim ministrstvom zbralo več sto ljudi, danes pa je napovedan nov protest pred deželno vlado v Celovcu. Organizirali so ga slovenski študenti na Dunaju.

Avstrijski funkcionarji so napovedali analizo nedeljske policijske intervencije na slovenski kmetiji-muzeju. FOTO: Muzej Peršman/Instagram

Slovenska vlada je že ukrepala – v ponedeljek je izrazila pričakovanje, da bo Avstrija pojasnila razloge, potek in posledice racije. Poklicali so avstrijskega veleposlanika na pogovor, dan kasneje pa avstrijskemu zunanjemu ministrstvu poslali diplomatsko noto.

Notranji minister Karner ustanavlja posebno skupino

Na avstrijski strani se je odzval notranji minister Gerhard Karner, ki je v torek skupaj z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem napovedal ustanovitev posebne preiskovalne skupine, ki bo raziskala posredovanje. V ta namen bodo k sodelovanju povabili tudi predstavnike slovenske skupnosti.

Kljub temu so se pojavile tudi kritike na račun slovenske strani. Namestnik deželnega glavarja Martin Gruber je ocenil, da »vsa dejstva še niso na mizi« in opozoril, naj se policija ne obsoja prehitro. Kaiserjev urad pa je posvaril pred političnim izkoriščanjem incidenta.

Racija, ki se je zgodila v nedeljo, je močno razburila javnost. FOTO: Peršmanova Domačija

Tudi opozicija pričakuje odgovore

Podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj je danes v Ljubljani pohvalil odziv slovenskega zunanjega ministrstva in poudaril, da mora država zavarovati interese Slovencev v Avstriji. Hkrati pa od Avstrije zahteva jasna pojasnila o okoliščinah racije.

Po burnih odzivih sta se po telefonu slišala tudi predsednica Nataša Pirc Musar in njen avstrijski kolega Alexander Van der Bellen. Oba sta pozvala k umiritvi strasti.

Kaj sledi? Bo Avstrija pojasnila, zakaj je na prizorišče zgodovinskega spomina poslala helikopterje in pse? Bo diplomatska napetost vplivala na odnose med državama? Odgovori bodo – kot pravi Geržina – pokazali, koliko si Avstrija resnično želi spoštovanja zgodovine in medsebojnega razumevanja.