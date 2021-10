Po protestu kadrovske spremembe v ljubljanski policiji: to je novi šef

Po poročanju TV Slovenija so vodstvo v upravi ljubljanske policije zamenjali. Z današnjim dnem naj bi vodenje uprave prevzel, dosedanji pomočnik direktorja uprave uniformirane policije., dosedanji prvi človek policijske uprave Ljubljana, pa po poročanju TV Slovenija odhaja na policijsko akademijo.K spremembi in ukrepanju na ministrstvu za notranje zadeve je po sredinih protestih v Ljubljani že takoj pozval predsednik vlade, ki je dejal, da vodstvo ljubljanske policije ni sposobno preventive. Tudi notranji ministerje po protestu dejal, da bi policisti morali na protestih »narediti precej več. Da bi morali odreagirati bolj intenzivno in prej.«