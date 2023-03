Po prleško že v vrtcu

Že ob lanskem mesecu kulture, ki so ga pripravili za otroke starejših skupin, so se v Vrtcu Križevci odločili, da bodo dragoceno izobraževanje nadaljevali. Strokovne delavke namreč ugotavljajo, da otroci slabo poznajo ljudsko izročilo in ne vedo, da so se plesi, pesmi, prstne igre, šaljivke in nagajivke, izštevanke, pravljice in pripovedke prenašali iz roda v rod po ustnem izročilu.

Poseben poklon prleškemu pesniku Marku Kočarju

Letos so tako spoznavali predvsem domače prleško narečje, ki ga otroci v pogovoru uporabljajo vse manj in ga skorajda ne razumejo. Že lani so spoznavali prleške besede prek žal že pokojnega domačega pesnika Marka Kočarja; tudi letos so se spomnili nanj, predvsem s svojo himno Vrtec Križofski, katere avtor je prav Kočar.

»V vrtec smo povabili gospo Manco Sušec, domačinko, ki nam je predstavila njegovo pesem Ivajnšice, ki se je bodo otroci naučili in jo predstavili med nastopom. Gospa Manca nam je razložila nekaj neznanih prleških besed in se z nami pogovarjala v prleščini, kar se je otrokom zdelo zelo smešno in zanimivo. Predstavila nam je oblačila, ki so jih babice in dedki nekoč nosili pri delu in slovesnih priložnostih.

Spoznavali so tudi vljudnostne izraze.

Otroci so spoznavali slovensko in občinsko zastavo, izdelovali zastave, ustvarjali portret Franceta Prešerna in Marka Kočarja ter slikali ivanjščice v različnih tehnikah. V garderobi smo pripravili razstavo in si jo skupaj ogledali,« je pojasnila strokovna delavka vrtca Jasmina Belec. »Po skupinah smo se z otroki veliko pogovarjali o lepem vedenju, kako se obnašamo v vrtcu, doma, na obisku, v trgovini … Prebrali smo več slikanic, ki obravnavajo to temo, izdelali slikovni prikaz pravilnega in nepravilnega vedenja. Tema je bila za otroke zanimiva in jo bomo nadaljevali tudi prihodnji mesec,« je sklenila.