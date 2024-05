Po predlogu o višjih plačah za direktorje, poslance, ministre zdaj v zrak skočili župani

Poročali smo že, da bo vlada Roberta Goloba predlagala 40 odstotkov višje plače za direktorje, poslance, ministre. Je pa plačna reforma, vredna 1,3 milijarde evrov, sicer že kar dolgo v fazi pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja.

Oglasili so se tudi župani

Županje in župani pričakujejo, da se bodo njihove odgovornosti in delo primerno ovrednotili. Opozarjajo, da je v zadnjih letih v plačnem sistemu prišlo do izrazitih anomalij in so plače precejšnjega dela javnih uslužbencev presegle njihove. Podobno kot pred časom sodniki so se tudi sami obrnili na ustavno sodišče. Skupnost občin Slovenije je namreč danes na ustavno sodišče vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o lokalni samoupravi v delih, ki se nanašajo na plače županj in županov ter podžupanj in podžupanov.

Plače v skladu z dostojanstvom funkcije

Med argumenti za zahtevo za oceno ustavnosti navajajo, da morajo biti dohodki županov in podžupanov v skladu z dostojanstvom funkcije in ustrezati vlogi župana in podžupana ter njunim nalogam in odgovornostim. Župan oz. podžupan, čigar dohodki ne dosegajo primerne višine za zadovoljevanje njegovih osebnih oz. družinskih potreb, pa je tudi bolj izpostavljen različnim (političnim) pritiskom in koruptivnosti, so zapisali.

Županje in župani pričakujejo, da se bodo njihove odgovornosti in delo primerno ovrednotili.

Opozarjajo, da za župane in podžupane še vedno veljajo plačni razredi, kot so bili določeni leta 2008. Uvrščeni so v razponu od 32. do 59. plačnega razreda, v letu 2023 je bila mediana 52. plačni razred za župane in 46. plačni razred za podžupane. Podžupani občin z manj kot 2000 prebivalci tako po njihovih navedbah dobijo od 1552 do 1964 evrov bruto mesečne plače, kar je, kot so poudarili, manj kot povprečni zaposleni v javnem sektorju.