Po prebolelem raku odločen prenoviti Cerkev

»Adventa, časa pred božičem, se veselim zaradi praznikov in priprav. Advent ti daje moči, advent je pričakovanje. Človek bi pričakoval, da bi bili ljudje zaradi trpljenja v zadnjih skoraj dveh letih bolj občutljivi, bolj iskalci vere, a opažam vse več praznine v ljudeh, ki iščejo tolažbo na napačnih koncih. Pričakoval sem, da bomo s pojavom cepiva to sprejeli, se cepili, gradili skupnost in šli naprej. Pa se to ni zgodilo. V ljudeh je ostala praznina, ne vedo, kam se obrniti, kaj je temelj življenja, potem pa uteho in odgovore iščejo v teorijah zarot. Vse več ljudi je brez cilja, brez up...