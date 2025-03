Po praznikih diši, kruh smo vzeli iz peči

Tik pred koncem lanskega leta je pri založbi Hart izšla knjiga prof. dr. Janeza Bogataja Praznična omizja. V njej so predstavljeni prazniki v letu v Sloveniji od 1. januarja do 31. decembra. »Življenje v sodobnosti je namreč močno vpeto v koledarski sistem,« pojasni priznani etnolog, avtor več kot 120 knjig. »Nič več se ne ravnamo po vsakoletnem rojevanju in ugašanju sonca, ampak sledimo zapisom v koledarjih, ki nas na začetku vsakega leta seznanjajo, kdaj bo kateri praznik in predvsem na koliko dni ga bomo lahko razvlekli. Kot rdečo nit knjige smo izpostavili praznična omizja, torej potrebe ...