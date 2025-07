Teden dni po sredinem požaru v Begunjah na Gorenjskem domačini in Civilna iniciativa (CI) Epoksi poliester z razlogom iz vasi v industrijsko cono! zahtevajo odgovornost in pravijo, da imajo dovolj življenja sredi industrije, ki uporablja strupene kemikalije. Požar, ki ga je vso noč gasilo 165 gasilcev iz vse Gorenjske in v katerem je pogorela najprej streha in nato proizvodna hala v podjetju SVP Avio, ki izdeluje jahte na hibridni pogon Greenline, je bil že drugi v tej stavbi. Prvič je leta 2007 zagorelo, ko je bila stavba še v lasti podjetja Seaway bratov Japca in Jerneja Jakopina. 2026. LE...