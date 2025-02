DIC spet odprl vrata, dijaki: Za požar ni bila kriva »pijana in zadrogirana mladina«

Dijaki so se včeraj popoldne lahko vrnili v Dijaški dom Ivana Cankarja v Ljubljani (DIC), kjer je v četrtek zjutraj izbruhnil požar. V daljšem zapisu, ki so ga objavili na družbenih omrežjih, so dijaki poudarili, da za požar ni bila kriva »pijana in zadrogirana mladina«. Pozvali so k spremembi zakonodaje, saj je obstoječa »petdeset let za časom«. Poleg dijakov ukrepe zahtevajo tudi študenti. Tudi številni študentski domovi so namreč brez alarmov. Prostori DIC, ki so bili v požaru najbolj poškodovani, še niso pripravljeni za bivanje, za dijake so pripravili druge nadomestne sobe. Kot je vodstv...